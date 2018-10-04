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DHA YURT;TRABZON'DA SAĞANAK, RİZE'DE HORTUM

DOĞU Karadeniz’de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor

04 Ekim 2018 19:29

DOĞU Karadeniz’de başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak korunmaya çalıştı. Rize’de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu. Doğu Karadeniz’de meteorolojinin şiddetli sağanak yağış uyarısı gerçekleşti. Trabzon ve Rize’de başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Trabzon’da caddeler göle döndü, rögarlar taştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar saçakların altına saklanarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ıslanmamak için koşarak bina altlarına girmeye çalıştı.
Rize’de ise deniz üzerinde oluşan hortum korkuttu. Fındıklı ilçesinde sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortum, kıyıdan ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü
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Yağış detayları
Yağmurdan kaçışanlar
Rögaların taşması
Rize\'deki hortum görüntüsü

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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