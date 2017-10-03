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DHA YURT;TRABZON’DA MİNARENİN YIKILMA ANI KAMERADA

1)TRABZON’DA MİNARENİN YIKILMA ANI KAMERADA TRABZON’un Tonya ilçesinde bulunan tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nin yıkılma tehlikesi bulunan minaresi vinç yardımıyla yıkıldı

03 Ekim 2017 15:54

1)TRABZON’DA MİNARENİN YIKILMA ANI KAMERADA

TRABZON’un Tonya ilçesinde bulunan tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nin yıkılma tehlikesi bulunan minaresi vinç yardımıyla yıkıldı. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minarenin yıkılma anı cep telefonu kamerasınca da kaydedildi. İlçenin Büyük Mahalle’deki tarihi Büyük Mahalle Kesli Camii’nde başlanan tadilat çalışmalarında camiinin minaresinin yıkılma tehlikesiyle bulunduğu tespit edildi. Tespit doğrultusunda camii derneğince tehlike arz eden minarenin yıkılarak yenisinin yapılması kararı alındı. Bunun üzerine yıkım çalışması başlatan yöre sakinleri ve dernek yetkilileri yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minareyi, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirdi. Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.  Bazı vatandaşlar da yıkım anını sosyal medya hesabından canlı yayınla yayınlayarak minare yıkımını takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyada da sıkça paylaşılan yıkıma ait görüntülerde minarenin saniyeler içersinde enkaza döndüğü görüldü.

Görüntü Dökümü
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Minare yıkılma anı videoları

(Haber : Fatih TURAN-Kamera DHA

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