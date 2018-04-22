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DHA YURT:TRABZON'DA BİR KİŞİ POMPALI TÜFEKLE İŞ YERİNİ BASTI (EK)

TRABZON'da bir işyerinin balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı

22 Nisan 2018 20:00

TRABZON\'da bir işyerinin balkonuna çıkan ve kapıyı kilitleyen bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kafeterya tahliye edilirken kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışılıyor.  Olay, saat 16:30 sıralarında Uzun Sokak\'ta bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryanın balkonuna çıkan ve kapıyı arkadan kilitleyen kişi elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladı. Kafeteryada bulunan müşteriler hızla tahliye edilirken sokak yaya girişine kapatıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirsiz kişi ikna edilmeye çalışıyor.
Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü
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Olay yeri detayları
Haber-Kamera: Fatih TURAN DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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