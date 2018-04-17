T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT:TRABZON EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI KAZADA ÖLDÜ

TRABZON'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobili ile otobüse arkadan çarpan Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayyan Akduman (47) yaşamını yitirdi

17 Nisan 2018 11:36

TRABZON\'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobili ile otobüse arkadan çarpan Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2\'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayyan Akduman (47) yaşamını yitirdi.Kaza, saat 04:00 sıralarında Yomra İlçesi Kaşüstü mevkiinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2\'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman, kullandığı 24 ER 404 plakalı otomobili ile yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Akduman kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRABZON-DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON YomraTrabzon Emniyet Müdür YardımcısıEmniyet Müdürü Ayyan AkdumanKazaYomraKaşüstüEmniyet Müdürü Ayhan AkdumanERKazadaAkdumanKanuni EğitimAraştırma HastanesiKazaylaTRABZONDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24