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DHA YURT:TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ HAVADAN BOMBALANDI(EK)

İHA'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava

31 Ocak 2018 16:14

İHA\'LAR TESPİT ETTİ, JETLER İMHA ETTİ
Suriye\'nin Afrin kenti ile Kilis arasında bulunan Darmık Dağı çevrelerindeki terör örgütü PKK/YPG\'lilerin gizlendiği beton kule ve mevziler, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edildikten sonra koordinatları Hava Kuvvetleri Komutanlığına bildirildi. Türk jetleri, belirlenen hedefleri 2 saati aşkın süre boyunca havadan bombalandı. Uçakların art arda  ateş altına alınarak imha edilen beton kule ve mevzilerde bulunan bazı teröristlerin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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