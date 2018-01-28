DHA YURT:TERÖR HEDEFLERİ KARADAN VE HAVADAN BOMBALANIYOR

Kilis\'in karşısındaki terör örgütü mevzileri Kilis\'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı. Harekatın başladığı günden bu yana roketlerin atıldığı bölgeler ile teröristlerin gizlendiği mevziler, belirlendikten sonra hedef alındı. Havadan ve karadan bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Kilis\'ten de görüldü.

KİLİS\'TE MEHTER MARŞI ÇALINDI

Suriye\'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin hedefi haline gelen Kilis\'te knt merkezindeki iş yerleri ile belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çalındı. Tüm kentten duyulan Mehter Marşıyla Kilisliler moral bulurken, 11 yaşındaki Sait Kılınç da omzuna Türk bayrağı takıp harekata destek verdi. Bu Kilisliler, Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla ev ve arabalarına da Türk bayrağı astı.

Görüntü Dökümü

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-Bombardımanın görüntüsü

-Vurulan yerlerden yükselen yoğun dumanlar

(Burak EMEK-Eser PAZARBAŞI-KİLİS/DHA

