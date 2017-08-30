DHA YURT:(TEKRAR)MÜSTEŞAR GÜMÜŞ DHA\'YA AÇIKLADI:

MÜFETTİŞ GÖNDERDİK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Urla Devlet Hastanesi\'ni ziyareti sırasında, Cizre Devlet Hastanesi\'nde 8 aylık hamile kadının bebeği ile birlikte hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Gümüş, konuyla ilgili olarak müfettiş görevlendirdiklerini, incelemenin devam ettiğini, yarın Şırnak\'a ziyarette bulunacaklarını söyledi.

Şırnak\'ın Cizre İlçesi\'nde 2 gün önce sancıları artan ve ambulansla devlet hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile Peyruze Pulat, yoğun bakımda 1 saat kaldıktan sonra karnındaki bebeği ile yaşamını yitirmişti. Kadın ve bebeğinin ölümünün, hastanede kadın doğum uzmanı bulunmamasından kaynaklandığı iddia edilirken; yetkililer Cizre Devlet Hastanesi\'nde son bir ayda 4 kadın doğum uzmanının istifa ettiğini, birinin eş durumu nedeniyle tayininin çıktığını, birinin ise bayram iznine ayrıldığını açıklamıştı. İzmir\'de Urla Devlet Hastanesi\'ni ziyaret eden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, olayla ilgili açıklamada bulundu.

\" ŞIRNAK ZİYARETİMİZ OLACAK\"

Gümüş, \"Cizre\'de Pazar günü sabaha karşı beşinci çocuğuna hamile bir gebemiz geliyor. Daha önce 3 sezaryen doğumu var. Plasenta previa dediğimiz riskli gebelik yani çocuğun eşi dediğimiz plasentanın rahim kanalına yerleştiği durumla, akut kanama ile geliyor. İlk müdahalesinden, genel cerrahımız müdahale ediyor ancak kurtarılamıyor. Hastanedeki kadın doğum uzmanı doktorlara bakıyoruz. Bir kısmı izin almış, bir tanesi özellikle rapor almış. Genel sekreterimiz rapor vermiş. Konuyu değerlendiriyoruz. Yarın da Şırnak ziyaretimiz olacak. Türkiye\'deki tüm hastanelerimiz ile ilgili 750 hastane ile ilgili yakın takipte bulunuyor Sağlık Bakanlığı. Üst düzey bürokratlarımız müsteşar yardımcım ve diğer ekiple beraber 750 hastane ile ilgili bizzat yakından değerlendirme yapacağız. Şırnak\'taki hadiseyi de değerlendiriyoruz, müfettiş gönderdik, inceliyoruz şuanda\" dedi.

\"BAYRAMDA HİZMET İÇİN EKİPLER OLUŞTURDUK\"

Sağlık hizmetinin 7 gün 24 saat devam eden bir hizmet olduğunu belirten Gümüş, 10 günlük bayram tatilinde doktorların izin planlaması ile ilgili çalışmayı da gerçekleştirdiklerini belirtti. Gümüş şöyle dedi:

\"10 günlük bir izin olması bizim işlerimizi aksatmadan götürmemiz gerektiren bir pozisyon da oluşturuyor. Bununla ilgili tüm Türkiye\'de geçen hafta itibariyle genelgemizi yayınladık. Uzuv kopmalarında, beyin cerrahisi, kalp cerrahisi gibi akut durumlarda özellikle cerrahi branşlarda ekip oluşturulmasını istedik ve listelerini aldık. Tüm Türkiye\'deki hastanelerimizdeki sağlık hizmetinin aksatılmadan verilmesi hususunda da başhekimlere talimatlarımızı verdik. Ekiplerimizin nöbet listeleri yapıldı. Bazı illerimize yoğun ziyaretler olabiliyor. Özellikle Akdeniz ve Ege illerimizde daha yoğun ekipler oluşturduk. Bu süre içerisinde hizmetlerimizi aksatmadan devam ettireceğiz. Özellikle 112 ve acil hizmetlerimiz koordineli bir şekilde devam edecek. Zaman zaman yoğun nüfusun olduğu illerimizde sorunlar ortaya çıkabiliyor. Oralara gerekli takviyeleri diğer illerimizden sağlıyoruz. 7 gün 24 saat bu hizmetleri tatil öncesi gibi devam ettireceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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Müsteşar\'ın açıklaması

Urla Devlet Hastanesi ziyaretinden görüntüler

Genel ve detay görüntüler



Haber: Timur TARLIĞ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

