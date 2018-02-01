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DHA YURT;SURİYELİLERDEN ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DOMBRALI DESTEK

Suriye'nin Azez İlçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

01 Şubat 2018 20:30

Suriye\'nin Azez İlçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Türkçe ve Arapça terörü lanetleyen pankartlar açan Suriyeliler, Halk Meclisinin duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarını asıp Dombra şarkısıyla Türk askerleri ile ÖSO mensuplarına destek verdi.
BURSEYA DAĞINDA ÇATIŞMA İZLERİ DURUYOR
Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla Suriye topraklarına geçen gazetecilere, geçen Pazar günü teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nın çevresi gezdirildi. ÖSO\'nun güvenlik önlemi aldığı bölgede, PKK/YPG\'li teröristlerin terk ettiği alanlardaki çatışmaların izleri halen sıcaklığını koruduğu görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Soran Beldesi
- Suriyelilerin destek eylemi
- Erdoğan fotoğrafları
- Dombra şarkısının çalınması
- Türkiye\'ye destek görüntüleri
- Burseya Dağı gezisi
- Genel ve detay görüntüler
HABER-KAMERA: TAYLAN YILDIRIM, CAN EROK-KILIS-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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