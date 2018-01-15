DHA YURT;Suriyeli hamile kadın ve bebeğini katleden caniler için 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi (EK)

132\'ER YIL CEZA VERİLDİ

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 aylık bebeğiyle birlikte 9 aylık hamile olan Emani Al Rahmun\'u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay\'ı cezalandırdı. Birol Karacal ve Celal Bay 30\'ar yıl olmak üzere 2\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, \'nitelikli cinsel saldırı\' suçundan 30\'ar yıl, \'yağma\' suçundan 15 yıl, \'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak\' suçundan 21\'er yıl, \'Konut dokunulmazlığı\' suçundan ise 6\'şar yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Birol Karacal ve Celal Bay toplam 132\'şer yıl hapis cezasına çarptırılırken, takdiri indirim hükmünün uygulanmayacağını belirtildi.

SAKARYA/DHA