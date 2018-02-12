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DHA YURT;SU ALAN BOTTAKİ KAÇAKLARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken bindikleri lastik bot su alarak batma tehlikesi geçiren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurta

12 Şubat 2018 15:55

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmek isterken bindikleri lastik bot su alarak batma tehlikesi geçiren aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 48 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 15 Suriyeli\'nin ise yer kalmadığı için umut yolculuğuna çıkamadığı, bota binemediği belirlendi.  
Bugün saat 07.30 sıralarında, Akyarlar Mahallesi\'ndeki Aspat Plajı\'ndan denize açılan Suriyeli kaçakları taşıyan 12 metrelik lastik bot, kıyıdan açıldıktan bir süre sonra su almaya başladı. Yükünün fazlalığı nedeniyle de dengesi bozulan lastik botun batma tehlikesi geçirmesi üzerine kaçaklar, cep telefonuyla Sahil Güvenliği arayıp, yardım istedi. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botu, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekibi, batmak üzere olan bottaki 19\'u çocuk, 9\'u kadın toplam 48 Suriyeli kaçağı kurtardı. Yasa dışı yollardan İstanköy Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçaklar, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Bodrum Limanı\'na getirildi. Kaçaklara, burada çay ve kahvaltı ikram edilip, sağlık kontrolleri yapıldı. Kurtarılan kaçaklar arasında yer alan 34 yaşındaki elektrik teknikeri Akif Surcani, \"Eşim ve iki çocuğumla önce İstanköy Adası\'na oradan da da İtalya\'ya gidebilmek için umut yolculuğuna çıkmıştık. Yetişkinler için kişi başı 2 bin dolar, çocuklar için ise 1000 dolar verdiğimiz insan kaçakçılığı organizatörlerinin temin ettiği lastik bot eski çıktı. Denize açıldıktan bir süre sonra su almaya başladı. Botta büyük heyacan yaşandı. Sahil Güvenliği aradık. 10 dakikada bize ulaşıp, kurtardılar. Ölümden döndük\" dedi.
15 KİŞİ BOTTA YER KALMAYINCA BİNEMEMİŞ
Aspat Mevkisi\'nden yüreyerek karayoluna çıkan ve buradan belediye denetimli minibüslere binerek Bodrum ilçe merkezine dönen 15 kişilik Suriyeli grubun ise botta yer kalmayınca, diğer kaçaklarla umut yolculuğuna çıkamadıkları belirlendi. Sahilde kaçaklardan geriye bir otomobil aküsü, bir ayak pompası, bir şambrel ve bir can simidi kaldı. 

Görüntü Dökümü
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-Kaçakların lastik botle ilerlemelerinden görüntü
-Kaçakların kurtarılmasındran görüntü
-Bodtta yer kalmayınca binemeyip, karayoluna çıkan Suriyeli görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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