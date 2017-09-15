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DHA YURT;SINIR KAPISINDA VALİZDEN KADIN ÇIKTI

ARTVİN’in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeden çıkış yapmak isteyen Gürcü uyruklu 46 yaşındaki Domenti S

15 Eylül 2017 15:36

ARTVİN’in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısı’ndan ülkeden çıkış yapmak isteyen Gürcü uyruklu 46 yaşındaki Domenti S.’nin valizinde Rus uyruklu 27 yaşındaki Angelına S. adlı kadın bulundu.  Sarp Sınır Kapısı\'nda bulunan görevliler beraberinde taşıdığı büyük boy valizle Türkiye’den yaya olarak çıkış yapmak isteyen Gürcü uyruklu Domentı S.’nin hareketlerinden şüphelenildi, valizi açtırdı.  Yapılan aramalarda valizin içinde cenin pozisyonunda saklanan Rus uyruklu Angelına S. adlı kadın bulundu. Türkiye’de kullandığı otomobille 1 kişinin yaralanmasına yol açan kazaya da karışan Rus uyruklu kadın Angelına S. ve valizi taşıyan Domenti S. gözaltına alındı. Domenti S. işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, valizde bulunan kadının, bahse konu trafik kazası nedeniyle Antalya Kemer Sulh Ceza Hâkimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki Rus uyruklu Angelına S. hakkında soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Sınır Kapısı güvenlik kamera görüntüsü

HABER : ADEM GÜNGÖR KAMERA: DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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