DHA YURT:SİİRT'TE SİLAHLI, BIÇAKLI VE ÇEKİÇLİ KAVGA CEP TELEFONUNDA 

SİİRT\'in merkez Yeni Mahalle Caddesi\'ndeki Üniversitesi kampüsü karşısında çok sayıda kişinin karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı silahlı, bıçaklı, çekiçli ve tekmeli kavga görüntülere bir cep telefonu tarafından saniye saniye kayıt edildi. Havaya ateş ederek kavgaya müdahale etmeye çalışan polislerin kavgayı ayırmakta güçlük çektiği görüldü.

Siirt Üniversitesi kampüsü karşısında bulunan bir oto kiralama iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünde dün yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı kavga ile çekilen cep telefonu görüntüsü sosyal medyada yayımlandı. Görüntülerde, önce elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi kavga alanından uzaklaşırken, ardından bir araç hızla kavganın bulunduğu yere geliyor. Araçtan inenler ile orada bulunanlar kavgaya tutuşurken, tarafların çekiç ve sopa ile bıçak la birbirlerine saldırdıkları görüldü. Daha sonra kavganın bulunduğu yere gelen sivil polisler, havaya ateş ederek polis olduklarını bağırmalarının kayıt edildiği görüntülerde, pohislerin kavga edenleri ayırmakta güçlük çektiği görüldü. Kavga ile ilgili 2 kişinin polims tarafından gözalltına alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Elinde pompalı silahlı kişi

-Kavga eden gruplar

-Bir aracın hızla birine çarparak durması

-Araçtan çıkan kişinin kavgaya karışması

-Kavgada çekiçli saldırı

-Bıçaklanan kişinin yere düşmesi

-Polislerin hava ateş anları

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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