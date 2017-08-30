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DHA YURT;SİİRT'TE OLAYLI MAÇ: 6 TARAFTAR YARALANDI

SİİRT İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor arasında oynanılan Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Surahan Kızılay'ın da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olaylara karışan 5 taraftar ise gözalt

30 Ağustos 2017 21:52

SİİRT İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor arasında oynanılan Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur maçında çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Surahan Kızılay\'ın da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olaylara karışan 5 taraftar ise gözaltına alındı.

Ziraat Türkiye Kupası 2\'nci tur eleme maçında Siirt İl Özel İdare YSEspor ile Batman Petrolspor, Siirt\'te karşı karşıya geldi. Siirt Atatürk Stadyumu\'ndaki karşılaşmayı Batman Petrol Spor, Siirt İl Özel İdare YSEspor\'u  2-1 yenerek bir üst tura çıkmayı hak kazanırken, ev sahibi takım ise kupaya veda etti.  Maçın ilk yarısı Siirt İl Özel İdare YSEspor\'un 1-0 üstünlüğüyle bitmesinin ardından, futbolcuların soyunma odasına gittiği esnada konuk ekibin taraftarlarıya ev sahibi taraftarlar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Tartışma kısa bir süre sonra taşlı kavgaya dönüştü. Statta görev yapan polis ekiplerinin kavgaya müdehale etmesiyle iki grubu sakinleştirdi. İkinci devrede Batman Petrolspor, ev sahibine 2 gol atarak, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Hakemin bitiş düdüğü çalmasıyla birlikte her iki takım futbolcuları kavgaya tutuştu. Daha sonra her iki takımın taraftarları sahaya inmesi üzerine arbede yaşandı. Taraftarın sahaya inmesiyle birlikte konuk ekibin futbolcuları, çevik kuvvet ekipleri tarafından soyunma odasına götürdüldü. O esnada bir grup Siirtli taraftar, soyunma odasına girmek isterken, polis ekiplerinin müdehalesiyle karışlaştı. Çıkan olaylarda, aralarında Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay\'ın da bulunduğu 6 kişi yaralanırken, olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı. 

Görüntü Dökümü: 

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-Taraftarların birbirlerine taş ve sandalye fırlatması, 
-Çevik Kuvvetin taraftarlara müdahalesi, 
-Gelen taşlardan başından yaralanan Emniyet Müdürü Yardımcısı görüntüsü,
-Yaralı taraftarların görüntüsü,
-Saha içerisinde yaşanan arbede,
-Göz altına alınan taraftarların görüntüsü
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kemara: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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