DHA YURT:ŞİDDETLİ RÜZGAR KEMERİ DEVİRDİ, VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU

İZMİR\' DE DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

İZMİR’de şiddetli rüzgar nedeniyle Konak Belediyesi’nin yılbaşı süslemeleri için yaptığı kemer devrildi. Kemerin gece devrilmesi faciayı önlerken, şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Konak Belediyesi’nin yılbaşı kutlamaları çerçevesinde yaptığı süslemelerden olan Alsancak’taki Şevket Özçelik Sokak’ta bulunan ışıklı kemer, saatte 35 kilometre hızla esen şiddetli rüzgar nedeniyle gece saatlerinde devrildi. Gazi İlköğretim Okulu\'nun köşesinde bulunan ve gündüz saatlerinde binlerce kişinin geçtiği sokaktaki kemerin gece devrilmesi olası bir faciayı önledi. Konak Belediyesi zabıta ekipleri, kemerin etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Öte yandan şiddetli rüzgardan deniz ulaşımı da etkilendi. İZDENİZ olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerin iptal edildiği duyurdu. İZDENİZ’den yapılan açıklamada “Sayın yolcularımız, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm yolcu ve araba vapuru seferleri geçici süre iptal edilmiştir\" denildi.



DENİZLE KARA BİRLEŞTİ

İzmir\'in en prestjli yerlerinden Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesi sonucu sular cadde ve sokakları göle çevirdi, ev ve işyerlerini bastı. Kordon\'da çoğu kafeterya ve restoran olan mekanların sahipleri ellerinde süpürgelerle suları tahliye etmeye çalıştı ancak başarılı olmadı. Pantolonlarını dizlerine kadar sıyıran vatandaşlar, çaresizliklerini \"Görüyorsunuz halimizi değil mi? Para kazandığımız yer mahvoldu. N\'olur yardın edin!\" dedi. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve AKS aracı olmasına rağmen sel sularıyla mücadelede etkili olamadı. Denizle kara birleşirken dalga boyu da üç metreyi buldu. Meteoroloji yetkililerden alınan bilgiye göre İzmir\'de rüzgar saatte 73 kilometre hıza kadar ulaşırken yağmur de metrekareye Güzelyalı\'da 9.8 kilogram metrekareye, Çiğli 5.4, Gaziemir 10.4 ve Karaburun 29.7 kilogram olarak düştü.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada kentte denizin kabardığını, suların yükseldiğunu dalgaların boyunun 4 metreye kadar çıktığını, rüzgarın şiddetinin de 103.3 kilometreye kadar yükseldiğini belirterek, sahil kesiminde daha yoğun hissedilen şiddetli lodos nedeniyle 11 ağacın devrildiğini söyledi. Açıklamada şöyle dendi:

\"Rüzgarın şiddeti, Konak ve Alsancak bölgesinde 71.6 kilometreyi buldu. Meteroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, lodosun yerini karayele bıraktığını, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geceyi teyakkuzda geçirdi. Şiddetli lodos sonrası yapılan ilk tespitlere göre, Balçova, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Buca, Alsancak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Bayraklı ve Karataş\'ta toplam 11 adet ağaç devrildi. Narlıdere ve Balçova\'da devrilen ağaçların altında kalan iki araç kurtarıldı. Deniz suyunun aşırı yükselmesi nedeniyle Mavişehir Balıkçı Barınağı ile Konak ve Alsancak vapur iskelelerinde taşmalar yaşandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'nın deniz tarafındaki yürüyüş şeridi ve ahşap iskelelerde hasar oluştu. 1. Kordon\'da da dalgaların kuvvetiyle parke taşları söküldü. Gece boyunca İZSU ekipleri de seferber oldu. Lodos ve deniz suyu yükselmesi nedeniyle, Karşıyaka bölgesinde yaşanan su taşkınına müdahale edildi.

Görüntü Dökümü

----------------

- Denizle karanın birleşmesi

- Vatandaşların su basan işyerlerini tahliye etmeye çalışması

- Vatandaşların isyanı

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM- Davut CAN-İZMİR/DHA



