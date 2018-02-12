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DHA YURT;ŞEHİT ÖZALKAN'A DAVA AÇAN SERKAN SAÇAN: OLAYLAR BENİM BİLGİM DIŞINDA GELİŞTİ

Astsubay Musa Özalkan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep ettiği idda edilen davacı Serkan Saraç, icra ta

12 Şubat 2018 21:22

Astsubay Musa Özalkan\'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep ettiği idda edilen davacı Serkan Saraç, icra takibinin kendi bilgisi dışında avukatı tarafından başlatıldığını öne sürdü.
Saraç, Yozgat\'ın Yerköy ilçesinde yaşayan ve Musa Özalkan ile 2009 yılında yaşadıkları trafik kazası ve şehit olduktan sora başlatılan icra takibi yenilenmesiyle ilgili süreçlerle ilgili şu bilgileri verdi:
\"Trafik kazasında benim arabamda Musa’nın arabası da kiralıktı. Musa kendi arabasının masrafını karşıladı, ben de kendi arabamın masrafını karşıladım. Ondan sonra benim masraflarım karşılanmadığı için tazminat davası açtık. Dava 21 ay önce tamamlandı. 21 aydır da avukatım Musa\'nın maaşına icra koydu. Benim maaşıma da Musa\'nın avukatı icra koydu. 21 aydır maaşlarımızdan para kesiliyordu. Ben Musa ile sürekli konuşuyordum. Musa ‘anlaşalım’ diyordu ve ben de ‘anlaşalım’ diyordum. Musa\'ya dava açtım ama her zaman telefonda kendisiyle görüşüyordum. Avukat 21 aydır aldığı parayı kendi dosya masrafı olarak kullanıyor. Ben oradan bir kuruş bile almadım. Bolu\'da olduğunu biliyordum, Afrin’e gitmiş. Şehit olduğunu, bir gün sonra öğrendim. Musa\'nın ailesiyle de avukatıyla da görüştüm. Yalnız benim sonranda öğrendiğim bir şey var; benim vekaletim avukatımda olduğu için avukatım şehit olduğunu duyar duymaz icra dairesine gitmiş arabasına ve ailesine verilecek şehit parasına icra yenilemesi yaptırmış. Bunlar benim bilgim dışında oldu. Sonradan öğrendim ben bunu. Şehidimizin abisi beni aradı. Yanıma helallik için geldiler, ben helalleştim. O zaman da avukatımın parasını da verdiler. Ankara\'ya gittiler. Abisiyle konuştuklarıma Yerköy Cumhuriyet Savcısı da şahit.”

Görüntü Dökümü

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-Serkan Saçan\'ın konuşması

Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY, (Yozgat) (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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