DHA YURT:SAMSUN'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

GAZİYİ TÖREN ALANINA SANDALYE İLE TAŞIYARAK GETİRDİLER

SAMSUN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl kutlamaları Atatürk Anıtı\'nda düzenlenen törenle başladı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunması ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, anıt şeref defterini imzaladı. Şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Kaymak, şöyle dedi:

\"Yüce milletimiz ve kahraman ordumuz, kutsal saydığı değerler uğrunda şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun, düşman ne kadar güçlü olursa olsun yılmadan mücadelesini sürdürerek bu zaferi kazanmıştır. Toprakları işgal altında olan milletimize, bağımsızlığı yaşatan, milletimizin hürriyetinden asla vazgeçemeyeceğini dünyaya gösteren bu zaferle Türkiye Cumhuriyeti\'nin temelleri atılmıştır.\"

Atatürk Anıtı önündeki törenn ardından Samsun Valiliği\'nde kutaa töreni düzenlendi. Törende Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, kutlamaları kabul etti.

GAZİYİ TÖREN ALANINA SANDALYE İLE TAŞIYARAK GETİRDİLER

Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl kutlamaları Cumhuriyet Meydanı\'nda devam etti. Buradaki programa yürüme zorluğu çeken Kore gazisi, 87 yaşındaki Kore Gazisi Selahattin Erzincan\'ı üzerine oturduğu sandalye ile taşıyarak getirdiler. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Selahattin Erzincan\'ın yakınlara \"Ne olur ne olmaz. Dünya hali beni törene götürün. Töreni ve arkadaşlarımı görmek istiyorum\" dediği için törene getirdikleri belirtildi.

Tören Vali Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz\'ın askeri araç üzerinde halkı selamlamasıyla başladı. Ardından öğrencilerin şiir okumaları, askeri bando ve Samsun Devlet Opera ve Balesi personellerinin konserleriyle devam etti. Tören asker, polis ve öğrencilerin geçişlerinin ardından sona erdi.

Görüntü dökümü

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-Atatürk anıtından detaylar

-Çelenklerin sunulması

-Samsun Valisi Osman Kaymak\'ın konuşması

-Protokolün vatandaşları selamlaması

-Kore gazisi Selahattin Erzincan\'ı sandalyede taşınması

-Şiirlerin okunması

-Detaylar

-Halk oyunu gösterileri

-Kore gazisi Selahattin Erzincan\'ın taşınmasının fotoğrafları

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Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

