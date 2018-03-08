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DHA YURT;SALDIRIDA YARALANAN SURİYELİ KADIN, REYHANLI'YA GETİRİLDİ

SALDIRIDA YARALANAN SURİYELİ KADIN, REYHANLI'YA GETİRİLDİ Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Cinderes beldesine bağlı Dir Belut köyünde, teröristlerin saldırısı sonucu ismi açıklanmayan bir kadın yaralandı

08 Mart 2018 18:28

SALDIRIDA YARALANAN SURİYELİ KADIN, REYHANLI\'YA GETİRİLDİ

Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Cinderes beldesine bağlı Dir Belut köyünde, teröristlerin saldırısı sonucu ismi açıklanmayan bir kadın yaralandı. Yaralı kadın, Türkiye\'den giden sağlık görevlileri tarafından evinde yapılan ilk müdahalenin ardından köyden tahliye edildi. Yaralı kadın, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü
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- Dir Belut köyü
- Sağlık görevlileri
-  Yaralı kadının tahliye edilmesi
- Yaralı kadın sedyeyle taşınırken
-Yaralı kadın ambulansa alınırken
-Araçtaki kurşun izleri
- Kadının ambulansla götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera:İbrahim MAŞE-Yılmaz BEZGİN-HATAY-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 140 MB
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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