DHA YURT;Sakarya'daki kazada ölen 7 fındık işçisine Mardin'de toplu cenaze namazı (EK)

KÜRTÇE AĞITLAR VE GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİLER

Hayatını kaybeden 7 işçi için, bugün Kızıltepe İlçesi girşindeki Hububat Ticaret Merkezi\'nde bulunan Şeyh Şerif Kahraman Camisi\'nde toplu cenaze namazı kılındı. Namaza, hayatını kaybedenlerin yakınlar, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman ile protokol üyeleri katıldı. AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da aileleri acı günlerinde yalnız bırakmadı. Cenaze sırasında, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarından bazıları sinir krizleri ve baygınlık geçirirken, gözyaşları sel oldu. Fenalık geçiren vatandaşlara, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Gülistan Boz\'un tabutuna gelinlik duvağı, Şengül Akman\'ın tabutuna da yazma örtüldü. Vali Mustafa Yaman, hayatını kaybedenlerin yakınlarını teselli etmeye çalıştı.Namazın ardından, Bedran ve Bahar Çağatay\'ın cenazeleri Atatürk Mahallesi Mezarlığı\'na, Faruk ve Gülistan Boz\'un cenazeleri Sanayi Mahallesi Şenyurt yolu üzerinde bulunan mezarlığa, Çiçeği Çapat\'ın cenazesi Yeşilli İlçesi Kütüklü Mahallesi mezarlığına, Şengül ve Nildanur Akman\'ın cenazesi ise Ömerli İlçesi Kocasırt Mahallesi mezarlığına götürülerek defnedildi.

Kızıltepe İlçesindeki Atatürk Mahallesi\'nde aile mezarlığında kızıyla yan-yana toprağa verilen Faruk Boz\'un babası Mehmet Boz, Kürtçe yaptığı konuşmada, oğlunun 6 çocuğu ve eşiyle çalışmaya birlikte gittiğini belirterek, \"Oğlum ve torunum fındık toplamaya, çalışmaya gitmişti. Maddi durumu düşüktü. O ile 6 çocuğu gitmişti, biri onunla vefat etti. 4 çocuğu yaralı. Eşi kurtuldu. Buraya gelenlerden, bizi yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun\" dedi.

Ömerli İlçesi\'nin Kocasırt Köyü\'nde kızıyla yan-yana defnedilen Şengül Akman\'ın da karaciğer nakli olan 17 yaşındaki kızı Emine Akman\'ın tedavi masraflarını karşılamak için fındık toplamaya gittiği öğrenildi.

Sakarya\'nın Hendek İlçesi\'ne bağlı Çamlıca Beldesi Köseköy Mahallesi Taşoluk Sokak\'ta, dün tarım işçilerini taşıyan traktörün yol kenarındaki dere yatağına devrilmesi sonucu 5\'i kadın ve çocuk, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Cenazelerin getirilmesi

-Camide cenaze namazı kılınması

-7 tabut bir arada

-Sinir krizi geçirenler

-Kürtçe ağıt yakanlar

-Tabutların taşınması

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Ahmet ÜN/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-

