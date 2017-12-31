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DHA YURT:RİZE'DEKİ FESTİVALDE, 2.5 TON HAMSİ, 2 SAATTE TÜKENDİ

RİZE'de, düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu

31 Aralık 2017 15:56

RİZE\'de, düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Tezgahlarda bulunmayan hamsiye hasret kalan Rizeliler erken saatlerde sıraya girdi, ikram edilen 2.5 ton hamsiyi, 2 saatte tüketti.Rize Belediyesi tarafından bu yıl 5\'inci Hamsi Festivali düzenlendi. Sahil etkinlik alanındaki festival için hazırlıklar bir hafta önceden başladı. Hamsi sürülerinin Türkiye\'ye göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan kara sularına yönelmesi ile tezgahlarda bulunamayan, olanı da kilosu 25 lirayı bulan fiyatlardan satılan hamsi için belediye önlemini önceden aldı. Bir hafta önce eksi 40 derecede depolanan 2.5 ton hamsi festivalden bir gün önce 30 kişilik ekip tarafından ayıklandı. Festival alanına sabah erken saatlerde kurulan 30 mangalda hamsiler pişirilmeye başlandı.

SABAHTAN SIRAYA GİRDİLER

Bu yıl hamsiye hasret kalan Rizeliler sabah erken saatlerde festival alanında sıraya girdi. Rize\'nin yanı sıra Artvin, Trabzon, Erzurum ve Ardahan\'dan da vatandaşlar hamsi festivali için Rize\'ye geldi. Yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı festivalde öğlen saatlerinde başlayan hamsi ikramı ile vatandaşlar mangallara yöneldi. Hamsinin yanında helva ve çay ikramında bulunulan vatandaşlardan doymayanlar yeniden sıraya girdi. Görevlilerin hamsi yetiştirmekte zorlandığı etkinlikte, 2 saatte, 2.5 ton hamsi tüketildi. Hamsiyi yiyen vatandaşlar kemençe ve tulum ezgileri eşliğinde bol bol horon oynadı.
Hamsinin Rusya\'ya kaçtığını anlatan vatandaşlar festivalde hamsiye doyduklarını belirtti.

Görüntü Dökümü
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Hamsi festival alanı detayları
Magalda hamsi pişirilmesi
Sıraya girenler
Vatandaşalrla röp.
Horon oynayanlar
Hamsi yiyenler
Hamsiye türkü söyleyen şair
Detaylar
Haber: Muhammet KAÇAR - Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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