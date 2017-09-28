DHA YURT;Rize’de sağanak yağmur, sel ve heyelana neden oldu: 1 ölü, 1 yaralı (EK)

\"ARAZİYE AKIL VE MANTIK DIŞI MÜDAHALE FELAKET GETİRİYOR\"

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, valilikte basın toplantısı düzenledi, il genelinde yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ciddi bir bölgesel yağış aldıklarını ve bir felaketle boğuştukları ifade eden Vali Bektaş,şöyle dedi:

\"Çayeli Kaptanpaşa karayolu 2 noktadan müdahale edilemeyecek şekilde kesildi. Yağmur durmadan yapılan müdahale olayı çözmüyor ve bazen de daha büyük heyelanları tetikliyor. Çayeli Gürpınar\'da Köyünde 1 kadın hayatını kaybetti, annesi ise yaralı kurtarıldı. Yaralıya karadan ve havadan ulaşamadık. Helikopter bir kaç sorti yaptı ama yaralı alınamadı. Yağışın boyutlarına bakıldığında vakti ile alınmış tedbirlerin olumlu sonuçlarını yaşıyoruz. Bu tedbirler alınmasaydı Madenli Beldesinin yok olduğundan bahsedecektik. İhalesi yapılmış müteahhidin tamamlamadığı işler nedeniyle bu sıkıntılar yaşandı. Müdahale etmemiz gereken heyelan bölgeleri var. Zor bir coğrafyadayız. Bu sıkıntılı bölgelere müdahale ediyoruz.\"

Vatandaşların araziye kendiliğinden yaptığı müdahalenin sıkıntılarını yaşadıklarını ifade eden Vali Bektaş, \"Vatandaş sormadan, etmeden teknik yardım almadan 3-5 kuruş para ile makine kiralayarak araziye girince büyük bir heyelanı tetiklemiş oluyor. Kaptanpaşa Köyü Şen Mahallesi\'nde evine yol alan bir kişinin yaptığı yol büyük bir heyelanı tetikledi. Su yönetimine ihtiyacımız var. Suyu yönetemezsek hiçbir şeyi yönetemeyiz. Teknik ve bilim dışı müdahale etmeyeceğiz. Su yolları ile oynamayacağız. Suyla şaka olmaz. Ufacık bir su yarın çağlayan olarak karşımıza çıkabilir. Suyun yönünü değiştirdiğimiz zaman bunun ne getirip götüreceğini iyi hesaplamalıyız. Araziye akıl ve mantık dışı müdahaleler felaketler getiriyor. Araziye yol isteyebiliriz ama önlemini alacağız. Vatandaşın dikkatine çok ihtiyacımız var. Bu tabloyu gördükten sonra tedbirler alınmamış olsaydı bugün bir kaç ilçenin yok olduğundan bahsedebilirdik.\" diyerek vatandaşın daha dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Vali Bektaş, son 24 saatte metre kareye 164 kilogram yağış düştüğünü belirterek sabah dinmesini bekledikleri yağmur sonrası dere suyu seviyelerinin düşeceğini ve olaylara daha kapsamlı müdahale edileceğini sözlerine ekledi.

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Vali Erdoğan Bektaş\'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA