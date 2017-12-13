DHA YURT;Rize'de kampüste zehirlenen üniversiteli sayısı 473'e çıktı (1)

RİZE\'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampüsünde yedikleri yemekten zehirlenen ve gece hastanelere başvuran öğrencilerin sayısı 473\'e ulaştı.



Rize İl Sağlık Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, gece boyu hastanelere başvuran öğrenci sayısının 473 olduğu açıklandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi\'ne başvuran 313 öğrenciden 311\'inin, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne başvuran 160 öğrenciden de 156\'sının taburcu edildiği, servise alınan 6 öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)-