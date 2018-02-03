DHA YURT:Özhaseki: PKK'nın benzeri vahşi örgüt, Afrika'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Zeytin Dalı operasyonu ve sonrasında Suriye\'deki yapılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, \"Karşımızda vahşi bir örgüt var. PKK\'nin benzeri, yamyam Afrika kabilelerinde bile kalmadı. Bu satılmış hainlerin kökünü temizleyeceğiz\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri\'de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) \" Kültepe Ekonomi Zirvesine katıldı. Bakan Özhaseki bu etkinliğe gelişinde gazetecilerin Zeytin Dalı Operasyonu ve sonrasında Suriye\'deki yapılaşma ile ilgili sorularını yanıtladı. Özhaseki şunları söyledi:

\"Ordumuzu müthiş bir operasyonda. Rabbim şehit haberi aldırmasın. Devlet olarak maddi ve manevi gücümüz neye yeterse ortaya koymaya çalışıyoruz. 40 yıldır süren PKK belası yurt içinde bitti. Ülkede PKK terör örgütünün kökü kazındı. Ufak tefek kalıntılarını da yok edeceğiz. PKK terör örgütü yurt dışı destekli olmadan 40 yıldır ayakta kalamaz. Her türlü maddi ve lojistik olarak terör örgütü yardım görmezse faaliyetini sürdüremez. Şimdi bunların yurt dışı bağlantılarını yok etmeye çalışıyoruz. Bunlar zannediyor ki biz bu harekatı yapamayız. Türkiye\'yi terörle oyalayıp dışarıda istediğimiz gibi hareket ederiz ve yeni haritalar çizeriz sandılar. Devlet ve hükümet olarak gereğini yapıyor ve tavrımızı koyuyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama karşımızda insanlarımızın canına kasteden roket atan, kendi insanlarının bile canına kıyan vahşi bir örgüt var. PKK\'nın benzeri Afrika\'nın yamyam kabilelerinde bile kalmadı. Devlet olarak zaman zaman yumuşak zaman zaman sert politika izlendi. Ancak bunlar, masa başında satılmış hainler kökünü temizleyeceğiz. Bu temizlik sonrası suikastlar, canlı bombalar ülkemize gelmeyecek. \"



Bakan Özhaseki, Suriye\'de Zeytin dalı operasyonu sonrası buralarda yaşayanlar ve Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacıların kendi topraklarına dönmesi ile ilgili imar hareketleri konusunda ise \" Devlet refleksi neyi gerekiyorsa yapılır\" yanıtını verdi.



\'SKON KÜLTEPE EKONOMİ ZİRVESİ



Öte yandan Anadolu Aslanları Kültepe Ekonomi Zirvesi bugün saat 10.00\'da Hilton Oteli\'nde başladı. Zirvede Bakan Mehmet Özhaseki, ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur , eski bakanlardan Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız da konuşma yaptı. Gün boyu sürecek Kültepe Ekonomik Zirvesinde, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı,Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bölük,ASELSAN Teknoloji ve Strateji Genel Müdürü Prof.Dr. Mehmet Çelik \'de konuşma yapacak.

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Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA) -