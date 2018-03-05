DHA YURT:(ÖZEL)TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN RACO'YA BÖYLE GİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlattığı, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de destek verdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugüne kadar en yoğun çatışmalar Raco\'nun merkezinde yaşandı. Harekatın başladığı tarihten itibaren operasyonu adım adım izleyen DHA muhabiri İrfan Sapmaz, Raco\'nun merkezinde ÖSO birlikleriyle teröristler arasında yaşanan sokak çatışmalarını anbean görüntüledi.

Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik 45 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda TSK havadan jetler ve karadan topçu birlikleri Raco\'nun çevresini temizledi. Ardından, çevredeki dağlardan komando birlikleriyle ÖSO güçlerinin kuşatma altına aldığı Raco\'nun merkezinde temizlik çalışmaları başlatıldı.

Öncelikle çevre köyler ele geçirildi. Raco\'yu çevreleyen kenar mahallelere ise perşembe günü girildi. Raco\'nun merkezine girilmesi ise cuma günü olarak belirlendi. Cuma sabah namazı sonrası TSK birlikleri terörist mevzileri hem havadan hem de karadan bombalamayı sürdürdü.

SİVİLLER KENT MERKEZİNİ TERKETMİŞ

TSK ve ÖSO, özellikle Raco\'da sivillere herhangi bir zarar gelmemesi adına büyük bir hassasiyet gösterdi. Raco\'nun Afrin istikametine giden yolları açık tutuldu. Ancak yapılan temizliklerin ardından Raco merkezine girildiğinde sivillerin çok önceden bölgeyi terkettikleri anlaşıldı.

ÖSO\'lu komutanların belirlediği stratejiye göre Raco kent merkezine öncelikle ÖSO güçleri sadece Afrin istikametindeki yolu olası sivil kayıpların önüne geçmek için açık bırakacaktı. Dağlarda konuşlanan TSK komando birlikleri ise topçu atışlarını sürekli olarak Raco kent merkezindeki terör mevzilerine yönlendirmeyi sürdürecekti.

Bu arada yolu kullanmak isteyen tüm terörist aktiviteler havadan İHA ve bölge istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler çerçevesinde sürekli olarak etkisiz hale getirildi.

KOLLARA RENKLİ BANTLAR TAKILIYOR

4 Tümen ve 22 çeşitli gruplardan oluşan Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan sayıları 30 binin üzerinde olan ÖSO güçleri arasında herhangi bir kargaşa olmaması ve girilen bölgede birbirlerini tanımaları için kollara renkli bandajlar takılıyor.

Raco kent merkezine girişten hemen önce Perşembe günü belirlenen renk kırmızı olurken, Cuma günü büyük operasyon için sarı renk seçildi. Ancak bu seçilen bandajların renkleri son derece gizli tutuluyor ve kente girmeden hemen önce ÖSO güçlerindeki çeşitli grupların komutanlarına teslim ediliyordu. Yani askerler bile son ana kadar bandajların renklerini bilmiyorlardı.

ÖSO komutanları toplantıda özellikle sivil hassasiyetler üzerinde sık sık durarak sivillerin korunması için her türlü önlemlerin alınmasının altını çizdi.

SABAH NAMAZI ÖNCESİ YOLA ÇIKILDI

Cuma gecesi saatler 03.00 sularını gösterdiğinde tüm ÖSO karargahlarında ve TSK Komando birliklerinde operasyon bölgesine gitmek üzere yola çıkıldı. DHA muhabirinin beraber hareket ettiği ÖSO Livai Şimal Grubu komutanları Ebu Cafer ve Abdullah Halil, Raco kent merkezindeki çatışmalar ve yaşanabileceklerle bilgi verdi. Olası bubi tuzakları, bombalamalar, canlı bomba saldırıları gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdiler. Kent merkezine girerken alınan tedbirler ise şu şekilde sıralandı; Şehir merkezine öncelikle mayın temizleme ekiplerinden uzman kişiler, bubi tuzaklarına karşı ise asla ilk etapta hiçbir eve, iş yerine kapalı mekanlara girilmeyecek. Girilmesi gereken yerlere ise uzman kişiler tarafından izin ile girilebilecek. Şehir kent merkezine en fazla 20\'şer kişilik gruplar halinde üç koldan girilecek, tek sıra ve asla ön saflardaki ÖSO askerlerinin mümkün olduğu kadar bastıkları yerlere basılarak girilmeye çalışılacak, böylece mayınlara karşı ve bubi tuzaklarına karşı daha önlem alınmış olacak.

Bunun gibi bir çok savaş stratejisinin belirlendiği ve yaklaşık Cuma gecesi 3 saat kadar süren toplantıdan ardından Raco kent merkezine gitmek üzere dağların içerisinde yol alınmaya başlandı.

RACO\'NUN KAPILARINDA BİNLERCE ÖSO GÜÇLERİ HAZIR

Gün ışımaya başladığında Raco kent merkezi etrafında çeşitli dağlarda ve bölgelerde günler öncesinden toparlanan ÖSO güçleri Türkiye istikametinden Raco\'ya gelen yolda hemen Raco\'ya hakim tepede konuşlandı.

Grup komutanları hemen ceplerinden çıkardıkları bu kez rengi değişmiş olan sarı bandajları emirlerindeki askerlere dağıttı.

Bu arada TSK Komando birlikleri de kente hakim dağlardan ve havadan Kent merkezine sürekli olarak bombalamayı son 48 saatten bu yana aralıksız olarak sürdürüyorlardı.

Toplar ve havadan jetlerin yoğun bomba sesleri altında dualarak edilerek Raco\'nun ilk mahallesine yönelik operasyon üç koldan başlatıldı.

BOMBA VE KURŞUN YAĞMURU ALTINDA ŞEHİRE GİRİŞ

Ağır iş makinaları öncelikle teröristler tarafından kent merkezinin tüm girişlerinde kum yığınları ile kapatılan yolları yoğun ateş altında açmaya başladı.

Bir taraftan da 15 veya 20\'şer kişilik gruplar halinde ÖSO güçleri zeytin tarlaları içerisinde özellikle ana yolları ve daha önce kullanılan patikaları olası tehlikelere karşı kullanmadan mahalle aralarına sızmaya başladı.

İlk girişte bazı ÖSO askerleri yoğun ateş ve bubi tuzakları, bombalamalar nedeni ile yaralandı. Ve zırhlı araçlar ile daha sonra pikaplar ile yaralılar acilen bölgeden uzaklaştırıldı.

Türkiye istikametinden Raco mahallelerine girildikçe hiçbir sivilin olmadığı görüldü. Terörist mevzilerine karşı havadan ve karadan gerçekleştirilen bombalamalar nedeni ile tüm elektrik şebekelerinin, birçok binanın kullanılamaz hale geldiği sokaklar arasında son derece dikkatli ilerlenmeye başladı.

Grup komutanları sürekli olarak ellerindeki telsizler ile hangi sokaklarda hangi ÖSO gruplarının olduğu ve nerelerin ele geçirildiği, nerelerde hangi grubun yardıma ihtiyacı olduğu yönünde konuşmalar gerçekleştirildi.

Bu aradaTSK ile bağlantılı ÖSO komutanları da tehlikeli görülen yerlerin koordinatlarını TSK\'ya vererek o noktaların etkisiz hale getirilmelerini sağlıyordu.

KESKİN NİŞANCILARIN BULUNDUĞU BİNA BÖYLE VURULDU

Şehir merkezine girilişi ile birlikte kent merkezinin ele geçirilmesinin komutasını elinde bulunduran Livai Şimal Komutanları Ebu Cafer ve Abdullah Abdullah, en stratejik ve teröristlerin ana karargahlarından birisi olan bir binaya yönelik operasyon başlattı.

Öncelikle yaklaşık 10 kadar yüksek katlı binaların bulunduğu ve teröristlerin içinden sürekli olarak ateş ettiği mahalle kuşatma altına alındı. Kuşatma sırasında çok şiddetli çatışmalar yaşanırken, karşı taraftan yaklaşık 11 kişi kadar teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Ancak bu arada keskin nişancılar tarafından Livali Şimal grubundan 2 ÖSO askeri hayatını kaybetti. Bu askerlerden birisi daha önce DHA muhabirin görüntülediği ve haberini yaptığı Kürt kökenli Abdo isimli bir ÖSO mensubuydu.

5 KATLI BİNA ÜZERİNDEN TERÖRİSTLER BÖYLE VURULDU

Keskin nişancıların ve bir grup teröristin bulunduğu binaya yönelik bir operasyon ise DHA muhabiri tarafından işte böyle görüntülendi.

Ellerinde RPG 7 roketatar ve ağır makinalı silahlar olan 4,5 kişilik bir grup 5 katlı binanın en üstüne hızlıca kurşun yağmurları altında çıktı. Öncelikle koruma altın alınmaya çalışan ve elinde RPG 7 roketatarı bulunan ÖSO askeri teröristlerin binasını görebilecek bir duvarın arkasında geçerek karşıdan gelen kurşun yağmurunun bir an susmasını bekledi. Ve ardından ayağa kalkarak binayı hedef aldı. Hemen ardından ise yanında bulunan diğer arkadaşları ağır makinalı silahlar ile binadaki teröristleri kurşun yağmuruna tuttu.

Görüntü Dökümü

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Raco kent merkezine giriş, sokak aralarındaki çatışmalar

Kent merkezinden görüntüler

Çeşitli binalarda bulunan keskin nişancılara yönelik operasyonlar

5 katlı binanın üzerine çıkarak teröristleri RPF 7 roketatar ve ağır makinalı silahlar ile vuranlar.



İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)-

