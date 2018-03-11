DHA YURT:(ÖZEL)AFRİN'İN YANI BAŞINDAKİ KÖYLERDEKİ TERÖR HEDEFLERİNE BOMBARDIMAN

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor. Afrin’in yanı başındaki Basilhaye köyündeki teröristler de TSK’nın savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 51’inci gününe girdi. Harekatın 50’nci gününde Afrin merkezini gören hakim tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO güçleri, bugün de operasyonlarını sürdürdü. Afrin kent merkezine birkaç kilometre mesafede kalan köylerin de ele geçirilmesine yönelik operasyonlara bugün de devam edildi.

ÖSO GÜÇLERİ KÖYE İLERLEDİ

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri bu sabah dün alınan Halidiye köyü bölgesinde toplanarak, Afrin kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Basilhaye köyüne operasyon başlattı. Ağır silahların bulunduğu araçlarla ve yaya olarak ilerleyen ÖSO askerleri, Basilhaye köyüne yakın bir noktada konuşlandı.

TERÖRİSTLER KARADAN VE HAVADAN ATEŞ ALTINA ALINDI

Basilhaye köyünün üstündeki hakim noktada bulunan terör örgütü PYD/PKK’nın diğer bölgelerde olduğu gibi yine kuleler inşa ederek etrafı gözetlediği belirlendi. Keskin nişancılar ile ÖSO askerlerinin ilerlemesine engel olmaya çalışan teröristler, sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından Fırtına obüsü atışlarıyla ateş altına alındı. TSK’nın savaş uçakları da 2 kez köyün hakim tepesindeki kulelerin bulunduğu bölgeye bombardıman düzenledi. Karadan ve havadan yapılan bombardıman ile vurulan teröristlerin bulunduğu bölgelerden yükselen dumanlar çevresindeki köylerden çıplak gözle izlendi. Bu sırada Basilhaye köyü yakınında konuşlu olan ÖSO güçleri de teröristlerin bulunduğu bölgeyi ağır silahlarla ateş altına aldı. Bu sırada Basilhaye köyü yakınlarında konuşlu ÖSO askerleri, öğle vakti zeytin tarlasında hep beraber saf tutarak namaz kılıp, dua etti.

OPERASYON BAŞLATILDI

Karadan ve havadan vurulan teröristlerin kaçabilecekleri yollar da yine obüs atışlarıyla ateş altına alındı. Teröristlerin hareket alanının daraltılmasının ardından Özgür Suriye Ordusu güçleri de harekete geçerek köye operasyon başlattı. Çatışmaların yaşandığı köyün kısa süre içerisinde teröristlerden arındırılarak özgürleştirilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA)-