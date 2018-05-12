T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;ÖZEL HASTANENİN İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ:5 İŞÇİ YARALI

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastane inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı

12 Mayıs 2018 15:26

Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesinde özel bir hastane inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 1\'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.   Kayapınar İlçesi Diclekent Mahallesi\'nde yapımı devam eden özel hastanenin inşaatında bugün saat 10.30 sıralarında iskele çöktü. İnşaatın iç kısmındaki iskele üzerinde çalışan işçiler, iskelenen çökmesi ile bir anda iskelenin yere düştü. İnşaatın 1\'inci katındaki iskeleden, katlara göre yüksekliği daha fazla olan zemin katına düşen işçilerden 5\'i yaralandı.
Çöken iskelenin demirlerinin altında kalan yaralıların yardımına, diğer işçiler koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı işçileri kentteki çeşitli hastanelere sevk etti. Olay yerine gelen polis, işçilerin düşme nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü
----------------------
- İşçilerin düştüğü hastaneden detaylar
- Çalışan işçiler
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Diyarbakır KayapınarDiclekent MahallesiOlayYaralıDökümüGenelALTINTAŞAhmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24