DHA YURT:(ÖZEL HABER) RUSYA GÜMRÜĞÜNDE KARANFİL KRİZİ

RUSYA\'nın, karanfil yasağını kaldırdığına dair belgeleri gümrük kapılarına göndermemesi nedeniyle karanfil ihracatı yapılamıyor. Süs Bitkileri ve İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, “Kağıt üzerinde her şey tamam ama yazı gümrüklere gönderilmediği sürece kriz devam ediyor\" dedi.

Rusya ile Türkiye arasında 2015 yılının Kasım ayında yaşanan uçak krizinin etkileri bazı sektörlerde devam ediyor. Geçen yılın ortalarında iki ülke liderinin bir araya gelmesiyle Rusya\'nın turizm ve tarımda kademeli olarak uyguladığı birçok yasak kaldırıldı. Rus turistler turizmde bu yıl rekorlar kırarken, en önemli ihracat kalemlerinden domateste 50 bin ton sınırı olmak şartıyla birçok yaş meyve sebze ürününde de yasaklar kaldırıldı. Rusya ile en önemli ihracat kalemlerinden birini oluşturan kesme çiçek sektöründeki karanfil ihracatı yasağının da mart ayında kaldırıldığı duyuruldu. Ancak yaklaşık 8 aylık süreçte kesme çiçek sektörü karanfil ihracatını başlatamadı.

YASAK KALKTI AMA ÜRÜN GÖNDERİLEMİYOR

Bu yıl Rusya\'ya hiç karanfil ihraç edilemediğini belirten Osman Bağdatlıoğlu, “Rusya\'ya baktığımızda geçen yıllarda 10 milyon dolar seviyelerine çıkan ihracat şu an 11 aylık periyotta 100 bin dolar civarında. Ana ürünümüz karanfil ise gitmiyor. Çünkü oradaki pazarlarımızı kaybettik. Yaşanan krizler sonrasında bizim yerimize Kolombiya, İspanya, Kenya girdi. Şu anda ana müşterilerimizle çalışamıyoruz. Daha da önemli bir sorun karanfil ihracatı yasağı kaldırılmasına rağmen gümrüklerde geçiş izni verilmiyor. Bu da çok etkili\" dedi.

GÜMRÜKLERDE KRİZ DEVAM EDİYOR

Gümrüklerden geçiş izni olmadığı için ihracatçının Rusya pazarına çıkış yapamadığını belirten Bağdatlıoğlu, \"Şu anda ihracat yasağı kalktı gözüküyor ama onların gümrüklerinde bu değerlendirme yok. Gümrük kapılarına yazı gelmemiş, gelmeyince de ihracatçımız bekliyor ne zaman açılacak diye. Resmi anlaşmalarda olabilir ama kapılara giden talimat olmadığı için ihracat sıfır. 100 bin dolar olarak yapılan ihracat da zaten karanfil haricindeki diğer ürünler. Bu da bizim toplam ihracatımızda yüzde 10\'luk kayıp demek. Gümrüklere yazı gönderilmediği sürece problem var, kriz devam ediyor\" dedi.

UÇAKLA İHRACAT PAHALI

Ukrayna\'daki ekonomik kriz nedeniyle bu ülkeye karanfil ihracatında yüzde 40\'a yakın düşüş yaşandığını anlatan Bağdatlıoğlu, Türk Hava Yolları\'na da seslenerek, uçakla ihracatta Kenya ve İsrail\'in ürünlerini Avrupa pazarına daha ucuza taşıyabildiğini, Türk ihracatçısının bu nedenle rekabet edemez duruma geldiğine dikkati çekti. Japonya için de uçakların küçük olması nedeniyle sorun yaşandığını belirten Bağdatlıoğlu, “Bu yüzden nakliye ücreti çok pahalı. Ama benzer birçok etkene rağmen yine biz üretim yapmak zorundayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sera içinde domates görüntüsü

Karanfil görüntüsü

RÖP: Osman Bağdatlıoğlu

Karanfillerin görüntüsü

193 MB /// 03.14

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)