DHA YURT:ÖĞRENCİLER TOMBİ'YE KAVUŞTU

İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu\'nda öğrencilerle birlikte yaşarken, bir velinin çocuklarda sağlık problemi çıkabileceği endişesi üzerine sınıftan uzaklaştırılan kedi Tombi, geri döndü. Sabah okula gelen öğrenciler, her günkü gibi kendilerini okul bahçesinde karşılayan ve sınıfa kadar kendilerine eşlik eden Tombi\'yi görünce büyük mutluluk yaşadı.

Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde bakılan ve \'Tombi\' ismi verilen kediyi, kendilerini sürekli sınıflarına kadar takip etmesi üzerine sınıf içinde beslemeye başladı. Öğretmen Özlem Pınar İvaşçu, öğrencilerinin \'Tombi\'ye olan sevgisini görünce, okul yönetimiyle konuşup, kedinin sınıfta barındırılmasını sağladı. \'Tombi\', bir hafta, 3-C sınıfı öğrencilerinin dersliğinde kaldı. Bazı öğrenciler, \'Tombi\'yi beslemek ve onunla vakit geçirmek için okula vaktinden önce geldi. Bir süre sonra sınıftaki 33 öğrencinin velilerinden sadece biri, öğretmen İvaşçu ile okul yönetimine bazı çocukların alerjisi olabileceği endişesini dile getirdi. Bunun üzerine \'Tombi\'nin sınıfta beslenmesine ve barındırılmasına son verildi. Kediyi öğrenci velisi Nilay Coşardemir sahiplendi. \'Tombi\', Coşardemir\'in evindeyken, kilo vermeye başladı. Kedinin aşırı kilo vermesinden endişelenen Coşardemir, durumu öğretmen İvaşçu\'ya bildirdi. Bunun üzerine, evinde 3 kedisi bulunan İvaşçu, \'Tombi\'yi de yanına aldı. Tombi burada da mutlu olamadı ve iştahı açılmadı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, durumdan haberdar olunca, çocuklar için bir sağlık problemi çıkarıp çıkarmadığının incelenmesini ve kedinin tekrar sınıfa alınmasını istedi. Öğrencilerin sevgilisi Tombi, bu gelişme üzerine bugün tekrar okula döndü. Tombi her günkü gibi öğrencileri sınıf bahçesinde sıra oldukları sırada karşıladı ve onlara sınıflarına kadar eşlik etti. Öğretmen İvaşçu, Tombi\'nin tekrar aralarında olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, \"Onun kendisini ait hissettiği yerin burası, öğrencilerin yanı olduğunu anladık\" dedi. Tombi\'nin sınıfta bulunmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren velinin isteği üzerine, öğrencinin sınıfı değiştirilirken, diğer öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Öğrencilerden Simge Nur Aytekin, \"Çok mutluyuz. Tombi sınıftayken kimse koşmuyor, düşmüyor. Eskiden çok koşardık ve bazen derslerde konuşmalar olurdu, şimdi o uyanmasın diye dersleri sessizlik içerisinde işliyoruz ve daha çok anlıyoruz\" dedi. Bir diğer öğrenci Tuana Tuntaş ise, \"Mektuplar yazdık, resimler çizdik ve sonunda aramıza döndü, çok mutluyuz. Tombi çok akıllı bir kedi, hiçbirimizi unutmamış\" diyerek duygularını ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Öğretmen İvaşçu ile röp.

- Öğrenciler ile röp.

- Tombi\'nin sınıfta dolaşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)