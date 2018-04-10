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DHA YURT:NİĞDE'DE ÇERÇEVE İMALAT FABRİKASI YANDI

NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı

10 Nisan 2018 13:06

NİĞDE Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı.
Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle Çerçeve Reklam Sanayi de imalat yapan bir farikada çıkan yangına Niğde Belediyesi itfaiye ve OSB bünyesinde bulunan itfaiye ekipleri müdahale etti. Fabrika içinde çerçeve imalatında kullanılan plastik hammaddeleri ve yan ürünleri yandı. Kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın can kaybını önlerken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü-Dökümü
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- İtfaiye ekipleri çalışırken görüntü
- Detay görüntüler
- Fabrikanın içerisinden görüntü

Süre:44\" Boyut:48 MB
Haber Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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