DHA YURT;MUĞLA' DA CUMHURBAŞKANI' NA  SUİKAST TİMİ DAVASINDA KARAR DURUŞMASI (EK)

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 46 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada karar açıklandı. Sanıklar son sözlerini söyledikten sonra ara veren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, tekrar başlayan duruşmada kararı açıkladı. Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, binbaşı Şükrü Seymen ve \'paşa\' lakaplı astsubay Zekeriye Kuzu\'nun da aralalarında bulunduğu 31 sanık hakkında, \'cumhurbaşkanına suikast girişimi\', \'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak\', iki polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle \'kasten öldürme\' suçlarından 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 42 sanık 15 yıl ile 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu.

KUZU\'YA GASP CEZASI

Sanıklar arasında bulunan astsubay Zekeriye Kuzu\'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp etme suçundan da 3 kez 18\'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi.

BERAAT ETTİ

Sanıklardan yarbay Hüseyin Yılmaz, Cumhurbaşkanı\'na yönelik suikast girişimine yardım etme suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti. Ancak başka suçtan halen tutuklu olan Yılmaz cezaevinde kalmaya devam edecek.

4 KİŞİNİN DAVASI AYRILDI

Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'nda görevli albay Ramazan Elmas\'ın dosyasının ayrılması nedeniyle sanık sayısı 47\'den 46\'ya inen davada; sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara\'da devam eden yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)



