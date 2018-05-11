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DHA YURT:MARDİN'DE AŞIRI YAĞIŞ SELE DÖNÜŞTÜ

MARDİN'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü

11 Mayıs 2018 13:57

MARDİN\'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. Birçok cadde, sokak ev ve işyeri su altında kalırken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.Mardin merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü. Birçok cadde ve sokak göle dönerken, onlarca ev ve işyeri sular altında kaldı, Kızıltepe ilçe Otogarı Caddesi yaklaşık bir boyunca su altında kaldı. İlçe sakinleri ve esnafa korkulu anlar yaşatan sel nedeniyle onlarca ev ve işyeri sular altında kalırken, park halindeki iki araç da sel suları ile sürüklendi. İtfaiye ekipleri suların tahliyesi için çalışırken, selde can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Mardin şehir merkezinde yağışlı havadan kaynaklı 3 ayrı noktada trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralanırken aralarında yabancı plakalı bir aracın da olduğu çok sayıda araç zarar gördü. Mardin\'de sel suları altında kalan işyerlerinden Semercioğlu Tekstil\'in yetkilisi Abdurrezak Acu, aniden bastıran sel sularına mesaiye kalan 60\'a yakın işçi ile müdahale etiklerini, ancak yetersiz kaldıklarını belirterek, \"Zararımız büyük. İtfaiye ve işçilerin müdahalesine rağmen işyerimiz yarım metre sular altında kaldı. Teslim etmek üzere hazırladığımız on binlerce lira değerindeki ürünler ve depolarındaki kumaşların büyük kısmı zarar gördü. Yetkililere zamanında müdahale ettikleri için teşekkür ederiç. 200 kişiye ekmek kapısı olan işyerlerimizdeki zararlarının karşılanması için de yardım istiyoruz.\"dedi
Sele altyapı eksikliğinin neden olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mehmet Ay, soruna çözüm bulunmasını istedi. Ay,\"İlçe merkezinin bu halde olması içler acısıdır. Millet, çocuklar perişan oldu. Yaklaşık yarım saat veya 45 dakika yağmur yağdı, sonrası gördüğünüz gibi. Karşıda esnaf arkadaşlarımızın işyerleri sular altında kaldı. Suyu tahliye ediyorlar, perişan haldeler.\"dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Taşan rögarlar
- Sularla kaplı yollar
- Sel suları altındaki araçlar
- Sel basan işyerleri
- Temizlik yapan işçiler
- İşyeri sahibinin açıklaması

Haber - Kamera:Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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