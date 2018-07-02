DHA YURT;Makina Mühendisliği öğrencisi Yusuf'un cesedi bulundu (EK)

CESEDİ BULUNDU

28 Mayıs\'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi 3\'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Özcan\'ın (23) bugün yapılan arama çalışmalarında ormanlık alanda cesedi bulundu.

Son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı\'na 15 dakikalık mesafede ağaçta asılı halde bulunan Özcan\'ın cesedini inceleyen ekipler, intihar etmiş olabileceğinden şüphelenirken, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Ormanlık alandan genel ve detay görüntüler

- Cenaze aracının görüntüsü

- Görevlilerin görüntüsü

- Cesedin tabuta konması

SÜRE:02\'02\" BOYUT:123 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera: Can ÇELİK/ADANA,(DHA)