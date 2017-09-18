DHA YURT;MAÇKA'DA DERS ZİLİ EREN’SİZ ÇALDI

TRABZON’UN Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adının verildiği Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okul arkadaşları yeni eğitim-öğretim dönemine hüzünlü başladı.Geçen 11 Ağustos\'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii\'ndeki bir evden erzak çalan PKK\'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürerken, şehit Eren Bülbül’ün eğitim gördüğü adını taşıyan okulda öğretmenler ve öğrenciler hüzünlü geldi.

Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafının yer aldığı \'Eren Bülbül Maçka seni unutmayacak. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun\' yazılı pankart asılan Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yeni eğitim-öğretim döneminde ilk ders zili Eren Bülbül’süz çaldı. Şehit Eren Bülbül’ün eğitim- öğretim gördüğü 9/C sınıfında ise sınıf arkadaşları ve öğretmenleri Eren Bülbül’ün sırasına fotoğrafı, çiçek ve Türk bayrağı bıraktı.

\'SINIF EREN’SİZ BOŞ SANKİ\'

Eren Bülbül’ün sınıf arkadaşlarından Ebubekir Kara çok üzgün olduklarını belirterek, şöyle dedi:

\"Tabii ki kelimelerle bu acıyı anlatmak tarifsiz. Eren yok. Okul başladı ama onsuz bir eksiklik ve boşluk hissediyoruz. Üzülüyoruz tabii ki. Sınıf Eren’siz boş sanki. Eren çok iyi birisiydi. Burası onun oturduğu sıraydı. Çok güzel günlerimiz geçti onunla. Bu Eren’siz başlayan bir yıl, çok kötü. O olsaydı, her yere birlikte gidiyorduk, şimdi o yok. Üzgünüz.\"

ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Eren Bülbül’ü anlatan ve olayı ilk duyduğunda inanamadığını dile getirerek gözyaşı döken Semihcan Bilgin de “Eren sınıf arkadaşımızdı kendimizi onsuz kötü hissediyoruz. Olayı duydum, arkadaşlarla internette haberlere baktık. Adını görünce ilkten inanmadım. ‘Böyle bir şey olamaz’ dedim. İnsan inanamıyor işte böyle tanıdığı ve sevdiği biri oluncaö diye konuştu.

\'YİNE DE EREN’LER YETİŞTİRECEĞİZ\'

Eren\'in Arapça öğretmeni Haluk Boran ise şehit öğrencisinin çok saygılı bir insan olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

\"Eren’le bu sınıfta derslere girdik. İnsan bu ortama girince duygu yoğunluğu daha fazla artıyor. ‘Saygılı bir çocuk nasıl?’ derseniz gerçekten karşınıza Eren çıkar. Özelikle soysal alanda mesela futbol oynardık onla biz. Derslerden çıkar, top oynardık hatta bir gün şöyle bir şey olmuş beni de çok duygulandırmıştı. Bir ikili mücadele Eren bana fazla sert girdi, düştüm yere. Daha sonra kalktım hırsa topa doğru yöneldim, Eren de topu bıraktı bana geldi, ‘Hocam bir şeyiniz var mı?’ dedi. Ben de ‘Yok bir şeyim oyunda böyle olur’ dedim. İnanın oyun bitene kadar bana ‘Hocam nasılsınız, ayağınız nasıl oldu?’ dedi. Hatta okula geldiğimiz de de bana aynı bu söylemlerini söyledi. Bu duruş Eren’in duruşuydu. Bir yıl boyunca bu duruşu gördüm Eren’de. Aileye Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Bizim Eren’lerimiz bitmeyecek. İçimiz yanacak belki ağlayacağız, acımızı kalbimize gömeceğiz ama yine de Eren’ler yetiştireceğiz. Gerekirse Eren olacağız. Bu okulda onun adı ölümsüz olarak kaldı.\"

Görüntü Dökümü

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Okuldan genel görüntüler

Sınıftan görüntüler

Eren\'in arkadaşları ve öğretmen konuşma

Detaylar

HABER: FATİH TURAN KAMERA: OSMAN ŞİŞKO/TRABZON-DHA



