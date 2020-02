DHA YURT;LEYLA'NIN ARANMASINA SEÇİM NEDENİYLE PAZAR GÜNÜ ARA VERİLECEK

AĞRI\'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran\'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla\'yı bulmak için ekipler bugünde arama çalışmalarını sabahın erken saatlerinde başlattı. Arama çalışmalarına Cumhurbaşkancılığı seçimi nedeniyle Pazar günü ara verilecek. Seçimden sonra çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.

KADAVRA KÖPEKLERİNİN BULMAMASI SEVİNDİRİCİ

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Leyla Aydemir köye Nevşehir ve Ankara\'dan jandarmaya ait iki tane kadavra arama köpeği getirildi. Bugüne kadar birçok görevde yer alan kadavra arama köpekleri \'Modül\' ve \'Mavi\' köyün içini, çevresini ve araziye koklayarak Leyla\'yı arıyor. Her iki köpeğin günlerdir yaptığı aramalarda hiçbir şey bulamaması Aydemir\'in ailesini sevindiriyor. Binlerce kişi, köpek ve drone ile yapılan aramalara rağmen Leyla\'nın bulunamamasının yaşadığı ihtimalinin arttığını söyleyen dede Zeki Aydemir, \"Allah herkesten razı olsun. Acımızı acıları yapıp bizimle birlikte gece-gündüz demeden Leyla\'yı aradılar. Küçük bir iz dahi bulamadık. Bu da onun hayatta olduğunu gösteriyor ve umutlarımızı artırıyor. Mavi gözlü Leyla\'mı Allah\'a emanet ettim. Baktığım her çocukta onu görüyorum. Böyle bir acı yok. Bulunmamasın sevindirici olduğu kadar üzücü de bir olay. Şu an nerede ne yapıyor? \'Yardıma muhtaç mı, acımı çekiyor?\' diye düşünmekten kahrolduk. Kaybolduğu 9 gün bize 9 yıl gibi geldi\" diye konuştu.

ŞÜPHELİ EVLER ARANDI

Bir köyün tamamen aranması için Bakanlar Kurulu Kararı gerektiğini ancak şüpheli görülen evlerin savcılık izniyle arandığını sözlerine ekleyen dede Aydemir şunları söyledi:

\"Birçok ev köpekler eşliğinde arandı. Köyün tüm arazisi, tarlalar, dere yatağı, hatta komşu köyler bile arandı. Özel ekipler bile torunumu bulamadı. Yetkililer, arama çalışmalarının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini Pazar günü seçim nedeniyle bir gün ara verip daha sonra kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Bu arada tekrar söylüyorum. Allah\'ını seven yüreğinde biraz merhamet varsa torunumun yerini bilen veya duyan varsa lütfen en yakın karakola gidip bilgi versin. Asılsız ihbarlarda bunup, hem bizi hem de güvenlik güçlerini yanıltmasınlar. Bu tarif edilemez çok acı bir olay.\"

Görüntü Dökümü

--------------------

-Dere yatağı

-Jandarmanın arama yapması

-Kadavra köpeğinin tarlaları araması

(Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(Süre: 199 MB)