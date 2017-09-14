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DHA YURT;KÜTAHYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

 KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesi'nde geçen pazar günü başlayan orman yangının kontrol altına alındığı, Emet ilçesindeki yangının da tamamen söndürüldüğü açıklandı

14 Eylül 2017 16:26

 KÜTAHYA\'nın Domaniç İlçesi\'nde geçen pazar günü başlayan orman yangının kontrol altına alındığı, Emet ilçesindeki yangının da tamamen söndürüldüğü açıklandı. Domaniç\'ten Bilecik\'in Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangının ise kısmen kontrol altına alındığı bildirildi.
Kütahya Vali Yardımcısı Sedat Oktar, Emet-Hisarcık ilçeleri arasında önceki gün çıkan orman yangının dün kontrol altına alındığını ve yapılan çalışmalarla tamamen söndürüldüğünü açıkladı. Domaniç İlçesinde geçen Pazar günü başlayan orman yangının da sabaha kadar yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildiren Oktar, \"Soğutma çalışmaları sürüyor. Domaniç\'teki yangın şuan bizim sınırlarımızdan çıktı. Bilecik\'in Bozüyük İlçesine sıçradığı için oradaki yangına onlar müdahalede bulunuyor. Bizim tarafımızda her şey kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapılıyor\" dedi.
BOZÜYÜK\'TEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA
Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya\'nın Domaniç İlçesinden Bozüyük İlçesine sıçrayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Vali Büyükakın, \"Rüzgar çıkmadan bu sabah erken saatlerde tüm ekipler alana dağılarak çalışmalara başladı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının etkili olduğu bölgeyi koruma bantlarına aldık. Çalışmalara bölgede yaşayan gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. İnşallah kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Bilecik\'in Bozüyük İlçesindeki orman yangınından,
-Ekiplerin söndürme çalışmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera:KÜTAHYA-BİLECİK,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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