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DHA YURT;KURTARLAR SÜRÜYE SALDIRDI, 80 KOYUN TELEF OLDU

ERZİNCAN'ın Tercan İlçesi'ne bağlı Güvenlik Köyü'nde sürüye saldıran kurtarlar, 80 koyunu telef etti

30 Ağustos 2017 20:37

ERZİNCAN\'ın Tercan İlçesi\'ne bağlı Güvenlik Köyü\'nde sürüye saldıran kurtarlar, 80 koyunu telef etti.

Olay dün akşam köye birkaç kilometre uzaklıkta meydana geldi. 45 yaşındaki Davut Boz\'a ait koyun sürüsü otlatılmak üzere yaylaya götürüdüldü. Karanlığın çöktüğü sırada koyun sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda sürü içerisindeki 80 koyun telef oldu. Binlerce lira zarara uğradığını söyleyen Boz, \"Kurt bölgede çok. Yasak olduğu için hiçbirine dokunamıyoruz. Şimdi  zararımı kim karşılayacak? Her biri 5-6 bin lira olan koyunlarımın parasını kimden alacağım? Çok şükür ki insanlara saldırmamış\" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Dere kenarında kurtların telef ettiği koyunlar
-Vatandaşın konuşması 

 Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,(DHA)
(SÜRE: 48 SN BOYUT:48 MB)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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