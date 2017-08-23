DHA YURT;KÜÇÜK MİRA 5 LİRAYA ALINAN UÇAN BALON KURBANI OLUYORDU

BURSA\'nın Gemlik ilçesinde ennesini 5 liraya aldığı uçan balon elinde patlayan 3 yaşındaki Mira Sevinç\'in elleri ve sol ayağında 2\'nci derece yanık meydana geldi. Kızının üzerine yapışan balon paçalarını temizledikten sonra kendisini hastaneye getiren Necla Sevin, yaşadıklarını sosyal medya hesabından, \"Biz yandık siz yanmayın\" başlıklı yazı ile paylaştı.

Bursa\'da yaşayan ve Gemlik İlçesi Küçük Kumla Mahallesi\'nde tatil yapan Necla ve Atilla Sevinç çiftinin kızları Mira elinde patlayan ve ateş topuna dönüşen uçan balonun kurbanı oluyordu. Olay, geçtiğimiz cuma günü Küçük Kumla sahilinde yürüyen Sevin ailesinin kızlarının isteğini kıramayıp kendisine seyyar satıcıdan 5 liraya uçan balon satın alması sonucu maydana geldi. İddiaya göre ertesi gün Mira\'nın evlerinde oynadığı uçan balon \"alev topuna\" dönüşüp patladı. Gürültü ile gititği kızının eleri ve ayağını yandığını gören Nevcla Sevin, Mira\'nın vücuduna yapışan balonun parçalarını temizledikten sonra kendisini Gemlik Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Burada müşade altına alınan kendisine 2\'nci derece yanık tanısı konulan Mira, bir süre yatarak tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Necla Sevin, benzer olayların başka çocukların başına gelmemesi için yaşadıklarını, \"Biz yandık siz yammayın\" başlığını verdiği yazı ile sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Sevinç, kızının elinde iz kalıp kalmayacağı belli olmayan olayı şöyle anlattı: \"İlk uçan balonumuzla facianın eşiğinden döndük!!! Hani şu her yerde satılan ucan balonlar var çizgi film karakterli. Pepee, mickey mouse, niloya.... bin bir çeşit. Çocuklar görünüşlerine özeniyor... Yıllardır hiç almadım tehlikeli olduğunu bildiğimden değil gereksiz bi oyuncak olduğunu düşündüğümden. İlk kez aldık. Küçük Kumla (Gemlik) sahildeki bir satıcıdan. Normalde uçan balonların helyum gazı ile doldurulması gerekiyor ve helyum tehlikeli bir gaz değil. Ama üçkağıtçılar artik ona da el atmışlar. Başımıza bu kotu olay geldikten sonra araştırdırdım ki. Tanesi 5 TL\'ye satılan bu balonların içinde helyum gazi değil karbit ve lavabo açıcı kullanılıyormuş. Ki maliyetleri ucuz olsun. Ve bir bomba kadar etkisi varmış!!!... Maalesef ki bizimkide öyleymiş. Kızımın elinde bomba gibi bir sesle patladı ve ateş topuna dondu. Saniyeler içinde elleri tamamen yandı. Alevi sönmüyor balonun naylonu vücudunuza yapışıp ayrılmıyor. Ben yanındaydım ve şükürler olsun ki anında müdahale ettim. Ya olmasaydım ??? Ellerinde 2. Dereceden derin yanıklar var sağ bacağının üst kısmında da... ilk müdahalesini acil serviste genel cerrah yaptı. Ve söylediği ilk şey çok şanslıymışsınız kirpikleri, saçları da yanmış, Şükür ki gözleri ve yüzü yanmamış!!! Yani daha kötüsü olabilirdi!!! Veya üzerinde kıyafet olsaydı alev alıp tutuşabilirdi daha bir çok kotu senaryo... ellerinde derin yanıklar olduğu için sinirlerin zarar görme ihtimaline karşılık Plastik Cerrah\'ında tedavimiz devam ediyor. Bugün 4. gününüz ve en az 10 gün boyunca da pansumanlarımız devam ediyor olacak. Umuyoruz ki bu kotu tecrübenin izlerini omur boyu taşımak zorunda kalmaz minik prensesim.... bu gönderiyi tüm annelere tüm ebeveynlere farkındalık oluşturmak için yazdım. Çoğu kişi maalesef ki bu balonların tehlikesini bilmediği için almaya devam ediyor. Lütfen paylaşın herkes okusun çocuklarının incecik bileğine bir bomba bağlamasınlar...\"

Görüntü Dökümü

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-Annenin kucağında kızıyla çekip paylaştığı görüntüler

Hurşit TOPAL/GEMLİK/(Bursa),(DHA)-

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