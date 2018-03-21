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DHA YURT:KÖYDE 30 METRE DERİNLİĞİNDE OBRUK MEYDANA GELDİ

ÇORUM’da 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde oluşan obruk köylüleri korkuttu

21 Mart 2018 16:59

ÇORUM’da 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğinde oluşan obruk köylüleri korkuttu.
Çorum’un Sungurlu İlçesine bağlı Çavuşçu köyünde oluşan yaklaşık 30 metre derinliğinde 4 metre genişliğindeki obruk nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşıyor. 200 haneli köyün sakinleri, oluşan obruk nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti. Muhtarı Kadir İçtüzer, “Köyümüzde  geçtiğimiz Cuma günü Cuma namazı çıkışı obruk oluştu. Koca bir çukur oluştu v su fışkırıyordu. Bende hemen zaman kaybetmeden Çorum Valiliği, Sungurlu İlçe Kaymakamlığını arayıp yetkililerimizle görüştüm. Köyümüzde yaşanan bu olayı bildirdim. Köyümüze  DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve Jeoloji mühendisleri geldi. Şuana kadar 100  kamyon obruğun içerisine hafriyat boşaltıldı. Ancak, bir işe yaramadı. Ne atarsak yutuyor.  Sanki köyümüzün altından ırmak akıyor. Çukur her geçen gün büyüyor ve bizler korkuyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü :
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- Köy Muhtarı  Kadir İçtüzer açıklama
-  Obruk
- Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) - (BOYUT: 40MB)
Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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