DHA YURT:KONYALI ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA 10 BİN KİŞİ UĞURLADI(EK)

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BURSEYA DAĞI'NDA YARALANAN KOMUTANDA TÖRENE KATILDI Şehit Sözleşmeleri Er Nurullah Seçen'in cezanesi'ne, Suriye'nin Azez ve Afrin arasında yer  alan Burseya Dağı'ndaki havan topu saldırısında yaralanan ve aynı taburdaki takım komutanı Tankçı Uzman Çavuş

05 Şubat 2018 18:51

BURSEYA DAĞI\'NDA YARALANAN KOMUTANDA TÖRENE KATILDI

Şehit Sözleşmeleri Er Nurullah Seçen\'in cezanesi\'ne, Suriye\'nin Azez ve Afrin arasında yer  alan Burseya Dağı\'ndaki havan topu saldırısında yaralanan ve aynı taburdaki takım komutanı Tankçı Uzman Çavuş Serkan Köroğlu da, ayağı sarğılı şekilde törene katıldı. Köroğlu\'nun,  Nurullah Seçen\'in şehit düştüğü saldırıdan birgün önce yaralandığını öğrenildi.  

Görüntü Dökümü 
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- Yaralı komutanın törene katılması 
- Tabutu öpmesi 
- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))
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