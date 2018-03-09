DHA YURT:KONYA MERKEZLİ 43 İLDE FETÖ OPERASYONU

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği 84 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük- küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürülürken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün Konya il yöneticiliği yaptığı, örgüte üye olduğu, örgüte elaman temin ettiği, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 84 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından bugün sabah saatlerinde Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin örgütte il- ilçe imamı, büyük-küçük bölge imamı, örgüt muhasebecisi, bölge talebe mesulü, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda görev aldıkları ileri sürüldü. Şehir dışı talebe mesulünün, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrenim gördükleri şehre giderek örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu belirtildi.

?Operasyonun devam ettiği belirtildi.

(Görüntü dökümü:

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- Emniyet müdürlüğü detay

- KOM Şubeden detay

(KJ:Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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