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DHA YURT:KİLİS VE HATAY'A 6 ROKET DÜŞTÜ; 11 YARALI

Harekatın 14'üncü gününde, saat 10

02 Şubat 2018 15:41

Harekatın 14\'üncü gününde, saat 10.30 sıralarında, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenen 3 roket Kilis\'e, 3 roket de Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Kilis\'in İslahiye Caddesi\'ne düşen ilk roket, Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarındaki patladı. Olayda, ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı. İkinci roket, Dereboyu Caddesi\'ndeki eve isabet ederken, 4 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda, Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi\'ndeki bir eve de üçüncü roket isabet etti. Roketlerin düştüğü bölgelere, ihbar üzerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi.
Terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenip, Reyhanlı\'ya düşen roketlerden 1\'i Fidanlık Mahallesi\'nde bulunan Sanayi Çarşısı\'ndaki torna iş yerine isabet etti. Diğer 2 roket ise kapalı pazar yerinin de olduğu Bayır Mahallesi\'ne düştü. 3 roketin düştüğü Reyhanlı\'da toplam 6 kişi yaralandı. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, roketlerin ateşlendiği Afrin kırsalına da sınır birliklerinden topçu atışı ile karşılık verildi.
DÜN YARALANAN 5 KİŞİ TABURCU OLDU
Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden dün akşam peş peşe ateşlenen roketlerin düştüğü Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi handaki Erdoğan Aktaş\'ın işlettiği restoranda ve Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi\'nde yer alan Vakıf İyigün\'e ait evde yaralanan 5 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 

Görüntü Dökümü
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- Roket düşen yerden görüntüler
- Vatandaşlardan görüntüler
- Roket düşen asfalt
- Yetkililer inceleme yaparken
- Genel ve detay görüntüler

-Kilis\" ten roketin düştüğü noktalardan  görüntüler 

SÜRE: 01\'10\"    BOYUT: 132 MB

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Eser PAZARBAŞI-Burak EMEK-İdris TİFTİKÇİ-Yılmaz BEZGİN/KİLİS-HATAY, (DHA) -

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