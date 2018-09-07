T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;KİLİS SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat sürüyor

07 Eylül 2018 13:48

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat sürüyor.
Türkiye\'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye\'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen zırhlı araç ve personellerin sevkiyatı sürüyor. Güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis\'e ulaşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye tarafına geçiş yapıyor.

Görüntü Dökümü
----------------------------------
- Askeri araç hareketliliği
- Araçların geçişi
- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
157MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRK Silahlı KuvvetleriFırat KalkanıZeytin DalıTürkiyeSuriye Fırat KalkanıGüvenlikKilisSınır Kapısı ve ElbeyliSuriyeGörüntü Dökümü AskeriAraçlarınGenelReşit
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24