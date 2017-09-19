DHA YURT;KILIÇDAROĞLU: TERÖRÜ BİTİRECEĞİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum\'un Osmancık İlçesi\'nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın\'ın ailesini, evlerinde ziyaret etti, taziyelerini iletti. Kılıçdaroğlu, burada yarım saat kaldıktan sonra, Laçin İlçesi\'ne geçti. Laçin\'e bağlı Gökgözler Köyü\'nü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köydeki Cemev\'nde halka hitap etti. Terörü 4 yıl içerisinde bitireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Bu ülkede hepimizin kardeşçe yaşaması gerekiyor. Az önce bir emekli geldi yanıma, \'emeklileri bunlar bitirdiler, sahip çık\' dedi ve bayıldı. Eğer hepimizin karnı doyarsa, çocuklarımızı okula güleryüzle gönderirsek, hepimiz Türkiye’nin büyüdüğünü kalkındığını görebilirsek, Türkiye’de terörün olmadığını Türkiye’de barışın olduğunu hep beraber görebilirsek, duyup yaşarsak o zaman bu ülkeye huzuru getirmiş oluruz. Benim size sözüm var. Bu millete sözüm var. Terörü en geç 4 yıl içerisinde bitireceğiz. Bu ülkeye, huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz. Bunu yapmanın tek yolu var. Gücümüzü, sizden milleten alıyoruz. Hep birlikte nerde yaşıyorsak yaşayalım. Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de nerde yaşıyorsak yaşayalım. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Bu ülkede huzuru, birlikteliği hep birlikte sağlayacağız\" dedi.

Kılıçdaroğlu, ardından Laçin ilçesindeki kahve ziyaretinin arından ilçeden ayrıldı.

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-Kılıçrdaroğlu nun açıklaması

ÇORUM/DHA



