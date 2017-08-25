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DHA YURT;KENTSEL DÖNÜŞÜM YIKIM ALANINDA 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

DİYARBAKIR'ın Sur İlçesinin Ali Paşa Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan yıkım çalışması sırasında göçük meydana geldi

25 Ağustos 2017 15:03

DİYARBAKIR\'ın Sur İlçesinin Ali Paşa Mahallesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan yıkım çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.Sur İlçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışması yapılan Ali Paşa ve Lalebey mahallesindeki çalışmalar sırasında göçük meydana geldi.  Bir anda yıkılan harfiyatın altında kalan 2 işçinin yardımına işçi arkadaşları koşarken, olay yerine 112 sağlık, itfaye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Kısa sürede enkaz altından çıkarılan yaralı işçiler ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçiler tedavi altına alındı. 

Görüntü Dökümü
-Ambulansların işçileri hastaneye kaldırması
-Olay yerine gelen itfaye araçları
-Güvenlik önlemi alan polisler
-İşçilerden görüntü
-Yıkım alanından detaylar
-Genel Ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)
 

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