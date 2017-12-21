T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT:KASTAMONU’DA YANGIN SONRASI SIR OLAN AİLENİN CESETLERİ BULUNDU

KASTAMONU'da merkeze bağlı Bürme köyünde 22 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu Ailesinin cesetleri bulundu

21 Aralık 2017 15:49

KASTAMONU\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 22 gün önce çıkan yangın sonrası sırra kadem basan 5 kişilik Çataloğlu Ailesinin cesetleri bulundu. Olayla ilgili 2 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 5’e çıktı. Cinayetlerin, hayvan hırsızları tarafından işlendiği üzerinde duruluyor.
Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde 29 Kasım günü çıkan yangında Çataloğlu Ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'na ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu\'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu Ailesine ait 4 büyükbaş hayvan ağıllarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık\'ta tutuklandı. 3 gün sonra da Erhan K.\'nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

22 GÜN SONRA EN SON TUTUKLANAN 2 KİŞİ CESETLERİN YERİNİ GÖSTEDİ

Olayın ardından Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün akşam gözaltına alınan 2 kişi, cinayetleri itiraf etti. 2 şüphelinin aynı aileden 4 kişiyi gömdüklerini söyledikleri yerde bu sabah keşif çalışması yapıldı. Jandarma ekipleri, silahla vurularak öldürülen aynı aileden 4’ünün cesetlerinin bulunduğu bölgede kazı çalışması yapmaya başladı.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KASTAMONUBürmeAilesininOlaylaCinayetlerinKuzören MahallesiKasımAilesineEvlerdenFazılSebahatEminSerdarEvinAnkara Adli Tıp KurumuKİŞİ TUTUKLANDI OlaylaErhanErsanAralıkAliGÜN SONRA EN SON TUTUKLANANKİŞİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24