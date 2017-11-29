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DHA YURT:Karda mahsur kalan çoban çifte 2 günde ulaşıldı

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde yaylada bir haftadır hayvanları ile mahsur kalan çoban çifte, 2 gün süren yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı

29 Kasım 2017 18:03

RİZE’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde yaylada bir haftadır hayvanları ile mahsur kalan çoban çifte, 2 gün süren yol açma çalışmalarının ardından ulaşıldı. Çamlıhemşin İlçesi’nde geçen hafta yağan kar sonucu yolu ulaşıma kapanan Marselevat Yaylasında hayvanları ile birlikte mahsur kalan Kasım ve Havva Günay çifti için İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye ulaştığı yayla yolunda kepçe yardımıyla ilerleyen ekipler zor anlar yaşadı. Kurtarma çalışması sırasında yolda kalan araçlar iş makineleri ile çekildi. 2 gün süren yol açma çalışmasının ardından ekipler ulaştıkları yaylada bir evde kalan çoban çifti hayvanları ile alarak ilçe merkezine indirdi.  

Kasım Günay, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti, “Kar bastırınca inecektik ama bir anda çok yağınca yola çıkamadık. Devlet geldi bizi kurtardı. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yol açma çalışmaları

Çobanlara ulaşılması

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 Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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