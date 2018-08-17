DHA YURT:KAPIKULE'DE GURBETÇİ KUYRUĞU, SIRA GÜMRÜĞÜN DIŞINA TAŞTI

YAZ tatillerini Türkiye\'de geçiren gurbetçilerin dönüş yolcuğuna Kurban bayramı da eklenince sınır kapılarında yoğunluğa arttı. Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan çıkış yapmak isteyen gurbetçilerin araçlarıyla oluşturduğu kuyruk gümrüğün dışına kadar taşarak 5 kilometreyi buldu. Son 48 saatte 4 bin 261 araç giriş yaparken, 8 bin 255 aracında çıkışı yapıldı. Avrupa\'da yaşayan Türklerin yaz tatillerini geçirmek için yurda gelişleri sürerken, izinleri bitenler ise dönüş devam ediyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt dışına çıkmak isteyenlerinde eklendiği kuyruk Kapıkule Sınır Kapısı\'nda gümrüğün dışına kadar uzandı. Karayoluyla gelerek dönüş için Kapıkule\'yi tercih eden gurbetçiler yaklaşık çift sıra 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, saatte en az 150 aracın çıkış işleminin yapıldığını ve perşembe ile pazar günleri arasında yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dönüş yapacak gurbetçilerin diğer günleri tercih ederek daha rahat geçiş gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.

Almanya\'ya gitmek için dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçilerden İzzet Yavuz, her yıl kuyrukta beklemek zorunda kaldıklarını söyledi. Türkiye\'ye gelirken gümrüklerde çok beklemediklerini kaydeden Yavuz, \"İzin bitti, şimdi dönüşe geçtik ama sınırda çok kuyruk var. Yetkililerin bu kuyrukları kısa zamanda eritmesini bekliyoruz. Gümrüğün dışında 3 saattir bekliyoruz. Bundan sonra daha yolumuz uzun, ne kadar zamanda Almanya\'ya döneceğiz hiç bilmiyorum\" dedi. Hollanda da yaşayan Vehbi Işık, her yıl böyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, \"Hollanda\'ya geri dönüyoruz, bürokrasiden beklediğimiz bu zamanlarda Bulgaristan ile birlikte bir çözüm getirmeleri. İnsanlar her yaz bu sıkıntıları çekiyor. Biz 4-5 saattir bekliyoruz, ne kadar bekleyeceğimiz belli değil. Bundan sonra daha yolumuz var. Bulgaristan\'dan sonra Sırbistan, Macaristan var. Ondan sonra yolumuz rahatlar diye düşünüyorum. Gelirken 36 saatte İstanbul\'a geldim. Böyle devam ederse dönüş 50 saati geçecek\" şeklinde konuştu.

BULGAR\'A GEÇİNCİ KİMSE TEPKİ GÖSTERMİYOR\"

Kapıkule girişinde zaman zaman araç sürücüleri arasında kuyruk nedeniyle tartışma çıkarken, kuyrukları bazı sürücüler normal buluyor, bazıları ise araç kornalarıyla tepki gösteriyor. Almanya\'da yaşayan Ahmet Kara da gurbetçilerin sadece Türk gümrüklerinde isyan ettiğine dikkat çekerek, \"Berlin\'e dönüyoruz. Gelirken de bekledik, şimdi giderken de bekliyoruz. Bu son derece normal. Bu kadar tepki gösteren insanlar, Bulgaristan\'da hiç tepki göstermiyor. Sadece sözümüz Türkiye\'ye geçiyor. Neden? Burada tepki gösterebiliyoruz ama Bulgar\'a geçince kimse sesini çıkarmıyor. Bizim memlekette herkes tepki gösteriyor.\" ifadelerini kullandı.

48 SAATTE 10 BİN KİŞİ ÇIKIŞ YAPTI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 48 saatte sadece Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan 4 bin 261 aracın girişi yapılırken, 8 bin 255 araçta 9 bin 182 kişinin çıkış işlemi yapıldı. Türk ve Bulgar gümrüğü yoğunluğu eritmek için 9\'ar peronda pasaport ve gümrük kontrollerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Trakya Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü ve Edirne Valiliği tarafından kuyrukta bekleyen gurbetçiler için seyyar tuvaletler kuruldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyruktaki aralar

-Sürücüler

-Sırada bekleyenler

-Kapıkule tabelası ve sıra

-Çift sıra araçlar

-Araçlarda ve yol kenarında bekleyenler

-Gurbetçi kuyruğu havadan görüntü

-Gümrüklerdeki kuyruk ve yoğunluk

-Gurbetçilerle röp.

-Seyyar tuvaletler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-