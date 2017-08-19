DHA YURT;İZMİR' DE POLİSİN DE SALDIRISINA UĞRAYAN KIZLARI TACİZ EDENLER YAKALANDI

MOTOSİKLETLİ TACİZ GÜVENLİK KAMERASINDA

İZMİR\'in Alsancak Semti\'nde motosikletli iki kişinin tacizine uğradıktan sonra yardım istedikleri polisinde fiziksel saldırısına maruz kaldıklarını belirten Derya Kılıç ve Seray Gürer\'in cinsel saldırıya uğradığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde birlikte yürüyen iki arkadaştan Kılıç\'a motosiklet sürücüsünün eliyle taciz ettiği görülüyor.

Alsancak\'ta geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluşup oturduktan sonra evlerine gitmek için yürümeye başlayan 19 yaşındaki Derya Kılıç ile 22 yaşındaki Seray Gürer\'e, yanlarına yaklaşan motosikletli 2 kişi elle tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kızlar, yolda karşılaştıkları resmi üniformalı polislerden yardım istedi. Ancak bu sırada iki arkadaş polisten ummadıkları bir tepki aldı. İddiaya göre polislerden biri, \"Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Halinize bakın\" ifadesini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Kılıç, bu kez polis memurunun saldırısına uğradı. Daha önce geçirdiği trafik kazasında ayağı kırılan Kılıç\'ı yere yatıran polis, tekme de atıp, vurmayı sürdürdü. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan saldırının ardından Kılıç ve Gürer, polisten de şikayetçi oldu.

Polisler hakkında inceleme başlatılması talimatı veren İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olayı tüm ayrıntılarıyla inceleyeceklerini, kesinlikle böyle bir davranışa izin vermeyeceklerini söyledi. Aşkın\'ın talimatıyla motosikletli iki kişinin bulunması için Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve asayiş ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın yaşandığı cadde üzerindeki 120 işyerinden alınan 240 saatlik güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler önce motosikletin markasını ve plakasız olduğunu belirledi. Ekiplerin ulaştığı güvenlik kameralarında ise O.G.\'nin motosikletiyle seyir halindeyken Kılıç\'a eliyle taciz ettiği belirlendi.

Caddeden geçen motosikletleri araştıran ekipler cinsel saldırıyı gerçekleştiren motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan kişinin eşgali üzerinden kimlik taraması yaptı. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Bornova\'nın Altındağ semtinde yakalanan motosiklet sürücüsü O.G. (24) ile arkasında oturan S.Ç. (24) gözaltına alınarak Ahlak Büro Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Burada sorguya alınan O.G., Kılıç\'ı elle taciz ettiğini itiraf etti. Arkasında bulanan arkadaşı S.Ç.\'de tacizi O.G.\'nin yaptığını söyledi. Bunun üzerine S.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.G., adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

- Taciz anından görüntü

- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

ARŞİV

- Derya Kılıç ile Seray Gürer ile röp.

- Deniz kıyısındaki görüntüleri

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Taylan YILDIRIM, KAMERA: Mücahit BEKTAŞ - Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

