T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;Isparta'da askeri nakliye uçağı düştü: 3 asker şehit (EK)

KÖYE 12 KİLOMETRE UZAKLIKTA Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyü yakınlarında düşen askeri nakliye uçağının enkazına ulaşılan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatıldı

17 Ocak 2018 21:07

KÖYE 12 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Yalvaç\'a bağlı Yukarıkaşıkara köyü yakınlarında düşen askeri nakliye uçağının enkazına ulaşılan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatıldı. Gazetecilerin ve vatandaşın bölgeye geçişine izin verilmezken, uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler gördüklerini gazetecilere anlattı.
Enkazı arama çalışmalarına katılan Özkan Gemici, kahvede otururken kaza haberini aldıklarını söyledi. Kaza yerinin köye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran Gemici, haber alır almaz da bölgeye hareket ettiklerini belirtti.
Aramalara köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca\'nın da katıldığını kaydeden Özkan Gemici, çamurlu olan bölgeye traktörle ulaşabildiklerini söyledi. Olay yerine ulaştıklarında şehitlerin cenazelerinin askeri helikoptere alındığını anlatan Gemici, \"Uçağın ikiye bölündüğünü gördük. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı\" dedi.

 Nurettin ARKAN-Hasan UĞUR-YALVAÇ-ISPARTA/DHA

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KÖYEKİLOMETRE UZAKLIKTA YalvaçYukarıkaşıkaraGazetecilerinEnkazıGemiciKazaAramalaraOrhanSedat KaracaOlaySisARKANHasan UĞURYALVAÇISPARTADHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24