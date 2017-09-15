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DHA YURT;İSLAHİYE'DE PATLAYAN SU BORUSU ZOR ANLAR YAŞATTI

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi yanlışlıkla su borusunu patlattı

15 Eylül 2017 16:39

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, alt yapı çalışması sırasında iş makinesi yanlışlıkla su borusunu patlattı. Yükseğe çıkan su kepçenin kovasıyla engellenirken çalışanlara zor anlar yaşattı.
Hükümet Caddesi\'nde alt yapı çalışması yapılan ve trafiğe kapalı olan alanda öğle saatlerinde iş makinesi, yanlışlıkla 4 mahalleyi besleyen ana su borusunu patlattı. Patlayan borudan yükseğe çıkan su çalışanlara zor anlar yaşadı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından borunun onarımı yapıldı ve kesinti uygulanan mahallelere yeniden su verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Patlayan su borusu
- Ekiplerin çalışması
- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 22 MB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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