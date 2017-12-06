DHA YURT:İSKENDERUN'DA FIRTINA ÇATI UÇURDU ARAÇLARA HASAR VERDİ

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde dün gece çıkan fırtına ve hortum çatı uçurdu.İskenderun\'da başlayan ve gece şiddetini arttıran fırtına ve ardından çıkan kısa süreli hortum yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İsmet İnönü Mahallesi Şehit Er İbrahim Çağlar Caddesi ile İskenderun Cezaevi bölgesinde fırtınanın hortuma dönüşmesi ile çatıları uçurdu, elektrik telleri kopartıp araçlara hasar verdi. Fırtına binaların üzerindeki çatıları 75 metre ileriye uçurdu. Uçan çatıların çarptığı park halindeki araçlarda da hasar oldu. Polis hasar gören araçlar ile ilgili tespit yaparken kesilen elektrikler için onarım çalışması yapılıyor.

Görnütü Dökümü

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- Fırtına nedeniyle meydana gelen hasarın görüntüleri

- Fırtına sonrası hasar gören çatının görüntüleri

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Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)